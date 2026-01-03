 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Как в мире отреагировали на удары по Венесуэле и захват Мадуро

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Утром 3 января США нанесли серию ударов по правительственным и военным объектам в Венесуэле. Позже Трамп сообщил, что Мадуро был захвачен и вывезен из страны. Как отреагировало международное сообщество — в подборке РБК
Здание Национальной ассамблеи в центре Каракаса (Венесуэла) освещено после взрывов и пролётов низколетящих самолётов
Здание Национальной ассамблеи в центре Каракаса (Венесуэла) освещено после взрывов и пролётов низколетящих самолётов (Фото: Matias Delacroix / AP / ТАСС)
  • МИД России: «Сегодня утром США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы. Это вызывает глубокую озабоченность и осуждение. Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны. Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости».
  • Глава евродипломатии Кая Каллас: «ЕС внимательно следит за ситуацией в Венесуэле. ЕС неоднократно заявлял, что господину Мадуро не хватает легитимности, и выступал за мирный переходный период. При любых обстоятельствах необходимо соблюдать принципы международного права и Устав ООН. Мы призываем к сдержанности. Безопасность граждан ЕС в стране является нашим главным приоритетом».
  • Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт: «Президент Беларуси КАТЕГОРИЧЕСКИ ОСУЖДАЕТ акт американской агрессии против Венесуэлы. Про последствия Александр Лукашенко говорил совсем недавно в интервью как раз американским журналистам. В частности, о том, что «это будет второй Вьетнам. И американцам он не нужен».
  • Президент Колумбии Густаво Петро: «Правительство Колумбии осуждает акт агрессии против суверенитета Венесуэлы и Латинской Америки. Внутренние конфликты между народами должны решаться самими этими народами мирным путем. В этом заключается принцип самоопределения народов, лежащий в основе системы Организации Объединенных Наций. Я призываю народ Венесуэлы найти пути гражданского диалога и национального единства. Без суверенитета нет нации. Мир — вот путь, а диалог между народами является основой национального единения. Диалог и еще раз диалог — такова наша позиция».
  • Президент Кубы Мигель Диас-Канель: «Куба осуждает и требует НЕМЕДЛЕННОЙ реакции международного сообщества на преступное нападение США на Венесуэлу. Наша зона мира подвергается жестокому насилию. Государственный терроризм против доблестного венесуэльского народа и против всей Нашей Америки. Родина или смерть! Мы победим!»

Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Прямой эфир
