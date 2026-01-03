Как в мире отреагировали на удары по Венесуэле и захват Мадуро
Утром 3 января США нанесли серию ударов по правительственным и военным объектам в Венесуэле. Позже Трамп сообщил, что Мадуро был захвачен и вывезен из страны. Как отреагировало международное сообщество — в подборке РБК
Здание Национальной ассамблеи в центре Каракаса (Венесуэла) освещено после взрывов и пролётов низколетящих самолётов
- МИД России: «Сегодня утром США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы. Это вызывает глубокую озабоченность и осуждение. Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны. Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости».
- Глава евродипломатии Кая Каллас: «ЕС внимательно следит за ситуацией в Венесуэле. ЕС неоднократно заявлял, что господину Мадуро не хватает легитимности, и выступал за мирный переходный период. При любых обстоятельствах необходимо соблюдать принципы международного права и Устав ООН. Мы призываем к сдержанности. Безопасность граждан ЕС в стране является нашим главным приоритетом».
- Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт: «Президент Беларуси КАТЕГОРИЧЕСКИ ОСУЖДАЕТ акт американской агрессии против Венесуэлы. Про последствия Александр Лукашенко говорил совсем недавно в интервью как раз американским журналистам. В частности, о том, что «это будет второй Вьетнам. И американцам он не нужен».
- Президент Колумбии Густаво Петро: «Правительство Колумбии осуждает акт агрессии против суверенитета Венесуэлы и Латинской Америки. Внутренние конфликты между народами должны решаться самими этими народами мирным путем. В этом заключается принцип самоопределения народов, лежащий в основе системы Организации Объединенных Наций. Я призываю народ Венесуэлы найти пути гражданского диалога и национального единства. Без суверенитета нет нации. Мир — вот путь, а диалог между народами является основой национального единения. Диалог и еще раз диалог — такова наша позиция».
- Президент Кубы Мигель Диас-Канель: «Куба осуждает и требует НЕМЕДЛЕННОЙ реакции международного сообщества на преступное нападение США на Венесуэлу. Наша зона мира подвергается жестокому насилию. Государственный терроризм против доблестного венесуэльского народа и против всей Нашей Америки. Родина или смерть! Мы победим!»
