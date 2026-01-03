Президент Бразилии назвал атаку США на Венесуэлу «пересечением черты»

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва осудил нападение Соединенных Штатов на Венесуэлу и захват ее президента Николаса Мадуро. Он заявил, что действия пересекают недопустимую черту и создают опасный прецедент для всего мира. Об этом президент Бразилии написал в соцсети Х.

Он охарактеризовал произошедшее как «серьезное нарушение суверенитета Венесуэлы» и подчеркнул, что такие действия возвращают регион к худшим временам внешнего вмешательства и угрожают его статусу зоны мира. Президент Бразилии призвал Организацию Объединенных Наций (ООН) решительно отреагировать на произошедшее.

В ночь на 3 января в Каракасе прозвучали взрывы, часть районов столицы Венесуэлы осталась без электроснабжения. По данным Associated Press, жители слышали не менее семи взрывов и шум низколетящих самолетов около двух часов ночи по местному времени (9:00 мск). Без света оказалась южная часть Каракаса, где расположена крупная военная база. Над столицей Венесуэлы появились американские вертолеты, в том числе десантные CH-47.

Позже Трамп сообщил, что Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из Венесуэлы в рамках операции, проведенной США.

«Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны», — написал он.