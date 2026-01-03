ABC узнал подробности операции по захвату Мадуро в Венесуэле

Операция по захвату Николаса Мадуро была проведена элитным подразделением «Дельта» армии США после установления его местонахождения ЦРУ и санкционирована Дональдом Трампом, сообщили АВС News источники

Военнослужащие охраняют периметр президентского дворца Мирафлорес в Каракасе, Венесуэла (Фото: Miguel Gutierrez / EPA / ТАСС)

Операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро была проведена подразделением спецназа «Дельта» армии США после того, как ЦРУ установило его точное местонахождение, сообщает АВС News со ссылкой на два источника, знакомых с ходом операции.

Один из собеседников телеканала рассказал, что президент США Дональд Трамп санкционировал захват Мадуро за несколько дней до ударов по Венесуэле. Войска, по словам источника, были готовы провести операцию в Рождество (25 декабря у католиков и протестантов), однако она была отложена из-за авиаударов американских военных по объектам «Исламского государства» (ИГ, признано в России террористической организацией и запрещено) в Нигерии. Последующие попытки также откладывались, в том числе в связи с погодными условиями.

Обозреватель ABC News, бывший сотрудник ЦРУ и высокопоставленный чиновник Пентагона Мик Малрой, добавил, что операция была «невероятно опасной» и потребовала точных разведданных, тщательного планирования и скоординированных действий бойцов «Дельты» при поддержке авиации.

«Дельта» — это элитное подразделение специального назначения, состоящее из солдат, обученных секретным контртеррористическим операциям и освобождению заложников. Оно дислоцируется в Форт-Брэгге в Северной Каролине. В нем проходят службу около 2 тыс. военнослужащих. Подразделение разделено на семь групп — A–D (штурмовые), E (авиационная), G (секретная) и боевой поддержки (медицинская, разведывательная и т.д.). Подразделение было создано в конце 1970-х и участвовало почти во всех крупных военных операциях США. В частности, в 1989 году «Дельта» участвовала в операции в Панаме, когда Вашингтон под предлогом борьбы с наркоторговлей сверг президента Мануэля Норьегу.

3 января США нанесли удар по Каракасу и другим районами Венесуэлы. МИД республики обвинил Вашингтон в военной агрессии и пообещал обратиться в Совет Безопасности ООН, чтобы привлечь американские власти к ответственности. Вскоре Трамп сообщил, что Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из страны в рамках операции, проведенной США. О том, что захват произвели бойцы «Дельты» позднее сообщил телеканал CBS.

В комментарии The New York Times Трамп назвал операцию «блестящей», отметив уровень подготовки военных: «Было проведено много хорошего планирования, задействовано много отличных войск и замечательных людей». Отвечая на вопрос о том, запрашивал ли он разрешение Конгресса и какими будут дальнейшие шаги США в отношении Венесуэлы, Трамп заявил, что намерен обсудить эти темы на пресс-конференции в Мар-а-Лаго. Она состоится 3 декабря в 11:00 (19:00 мск).

Вслед за Трампом о том, что правительство Венесуэлы не располагает информацией о местонахождении Мадуро и его супруги сообщила вице-президент республики Делси Родригес. Объявив об этом, она потребовала подтвердить, что Мадуро и его жена живы.

Лидер венесуэльской оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мочада заявила, что у нее и ее сторонников есть план, как взять власть в стране с первого дня. Она, однако, уточнила, что не участвовала в принятии решения Соединенными Штатами о захвате Мадуро.

МИД России, в свою очередь, назвал сообщения о действиях США, включая захват президента республики, тревожными. «Призываем незамедлительно внести ясность в эту ситуацию. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, уважение которого является ключевым принципом международного права», — отмечают в Москве.