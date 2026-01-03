CBS сообщил, что Мадуро был захвачен спецназом «Дельта»
Президента Венесуэлы Николаса Мадуро захватили бойцы спецназа «Дельта» армии США, сообщает со ссылкой на источник телеканал CBS.
Первый оперативный отряд специального назначения «Дельта» — организованное Министерством обороны США подразделение. Оно было создано в конце 1970-х и участвовало почти во всех крупных военных операциях США. В частности, в 1989 году «Дельта» участвовала в операции в Панаме, когда США под предлогом борьбы с наркоторговлей свергли президента Мауэля Норьегу.
Операция в Венесуэле началась с ударов по объектам на территории страны. США атаковали как минимум 11 объектов в Венесуэле, включая здание парламента в Каракасе. Удары были нанесены в том числе по военным целям: в частности, атакованы авиабаза Ла-Карлота и авиабаза с истребителями F-16 в Баркисимето.
США стянули значительные силы к берегам Венесуэлы, включая авианосец Gerald R Ford, который вошел в воды Латинской Америки в ночь на 12 ноября. На его борту находились около 4,5 тыс. военнослужащих.
В 2023 году пресс-служба Белого дома случайно раскрыла личности некоторых бойцов спецподразделения «Дельта», опубликовав их фото с лицами и открытыми татуировками вместе с тогдашним президентом США Джо Байденом в Израиле. Сотрудники подразделения, как было указано в пресс-релизе Белого дома, «выполняли работу в ответ на террористические атаки ХАМАС». Позже все публикации с фото были удалены, а пресс-служба американского президента принесла свои извинения.
Подразделение «Дельта» дислоцируется в Форт-Брэгге в Северной Каролине. В нем проходят службу около 2 тыс. военнослужащих. Подразделение разделено на семь групп — A–D (штурмовые), E (авиационная), G (секретная) и боевой поддержки (медицинская, разведывательная и т.д.).
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах