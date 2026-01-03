 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Удары по Венесуэле⁠,
0

CBS сообщил, что Мадуро был захвачен спецназом «Дельта»

Сюжет
Удары по Венесуэле
«Дельта» — спецподразделение армии США, специализирующееся на особо сложных операциях
Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Alfredo Lasry / Getty Images)

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро захватили бойцы спецназа «Дельта» армии США, сообщает со ссылкой на источник телеканал CBS.

Первый оперативный отряд специального назначения «Дельта» — организованное Министерством обороны США подразделение. Оно было создано в конце 1970-х и участвовало почти во всех крупных военных операциях США. В частности, в 1989 году «Дельта» участвовала в операции в Панаме, когда США под предлогом борьбы с наркоторговлей свергли президента Мауэля Норьегу.

Операция в Венесуэле началась с ударов по объектам на территории страны. США атаковали как минимум 11 объектов в Венесуэле, включая здание парламента в Каракасе. Удары были нанесены в том числе по военным целям: в частности, атакованы авиабаза Ла-Карлота и авиабаза с истребителями F-16 в Баркисимето.

США стянули значительные силы к берегам Венесуэлы, включая авианосец Gerald R Ford, который вошел в воды Латинской Америки в ночь на 12 ноября. На его борту находились около 4,5 тыс. военнослужащих.

В 2023 году пресс-служба Белого дома случайно раскрыла личности некоторых бойцов спецподразделения «Дельта», опубликовав их фото с лицами и открытыми татуировками вместе с тогдашним президентом США Джо Байденом в Израиле. Сотрудники подразделения, как было указано в пресс-релизе Белого дома, «выполняли работу в ответ на террористические атаки ХАМАС». Позже все публикации с фото были удалены, а пресс-служба американского президента принесла свои извинения.

Подразделение «Дельта» дислоцируется в Форт-Брэгге в Северной Каролине. В нем проходят службу около 2 тыс. военнослужащих. Подразделение разделено на семь групп — A–D (штурмовые), E (авиационная), G (секретная) и боевой поддержки (медицинская, разведывательная и т.д.).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Теги
Николас Мадуро Венесуэла США
Материалы по теме
МИД выступил с заявлением после удара США по Венесуэле и захвата Мадуро
Политика
Вице-президент Венесуэлы заявила, что местонахождение Мадуро неизвестно
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
От лесов до морей: зачем и как бизнес заботится об экологии Тренды, 13:41
Вице-президент Венесуэлы заявила, что местонахождение Мадуро неизвестно Политика, 13:39
Панарина признали второй звездой дня НХЛ после дубля в «Зимней классике» Спорт, 13:39
Чем известен Никалас Мадуро: главные факты из биографии 13:33
МИД выступил с заявлением после удара США по Венесуэле и захвата Мадуро Политика, 13:16
Министр обороны Венесуэлы заявил о готовности к сопротивлению США Политика, 13:14
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Посольство Венесуэлы в России выступило с заявлением из-за агрессии США Политика, 13:11
Бобровский установил уникальный рекорд НХЛ в матче «Зимней классики» Спорт, 13:10
Как брендам пробиться через информационный шум при помощи контентаПодписка на РБК, 13:04
Минтранс напомнил о прекращении рейсов российских авиакомпаний в Каракас Политика, 13:03
Эксперты объяснили, что будет после ударов США по Венесуэле Политика, 13:02
«Металлург» поместил Евгения Кузнецова в список отказов Спорт, 12:59
CBS сообщил, что Мадуро был захвачен спецназом «Дельта» Политика, 12:53