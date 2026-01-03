CBS сообщил, что Мадуро был захвачен спецназом «Дельта»

«Дельта» — спецподразделение армии США, специализирующееся на особо сложных операциях

Николас Мадуро (Фото: Alfredo Lasry / Getty Images)

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро захватили бойцы спецназа «Дельта» армии США, сообщает со ссылкой на источник телеканал CBS.

Первый оперативный отряд специального назначения «Дельта» — организованное Министерством обороны США подразделение. Оно было создано в конце 1970-х и участвовало почти во всех крупных военных операциях США. В частности, в 1989 году «Дельта» участвовала в операции в Панаме, когда США под предлогом борьбы с наркоторговлей свергли президента Мауэля Норьегу.

Операция в Венесуэле началась с ударов по объектам на территории страны. США атаковали как минимум 11 объектов в Венесуэле, включая здание парламента в Каракасе. Удары были нанесены в том числе по военным целям: в частности, атакованы авиабаза Ла-Карлота и авиабаза с истребителями F-16 в Баркисимето.

США стянули значительные силы к берегам Венесуэлы, включая авианосец Gerald R Ford, который вошел в воды Латинской Америки в ночь на 12 ноября. На его борту находились около 4,5 тыс. военнослужащих.

В 2023 году пресс-служба Белого дома случайно раскрыла личности некоторых бойцов спецподразделения «Дельта», опубликовав их фото с лицами и открытыми татуировками вместе с тогдашним президентом США Джо Байденом в Израиле. Сотрудники подразделения, как было указано в пресс-релизе Белого дома, «выполняли работу в ответ на террористические атаки ХАМАС». Позже все публикации с фото были удалены, а пресс-служба американского президента принесла свои извинения.

Подразделение «Дельта» дислоцируется в Форт-Брэгге в Северной Каролине. В нем проходят службу около 2 тыс. военнослужащих. Подразделение разделено на семь групп — A–D (штурмовые), E (авиационная), G (секретная) и боевой поддержки (медицинская, разведывательная и т.д.).