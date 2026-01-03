Венесуэльская оппозиция навала захват Мадуро «оговоренным выездом»
Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро, по мнению местной оппозиции, был «оговоренным выездом». Об этом заявил Sky News со ссылкой на источник в венесуэльской оппозиции.
Лауреат Нобелевской премии мира, венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мочада заявила в интервью корреспонденту телеканала, что у нее и ее сторонников есть план, как взять власть в стране с первого дня. При этом она указала, что не участвовала в принятии решения Соединенными Штатами о захвате Мадуро. По ее словам, тот покинет свой пост независимо от того, состоится ли смена власти путем переговоров или нет.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Николас Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из страны в рамках операции, проведенной США. По данным CBS, в операции принимал участие спецназ «Дельта».
Перед захватом Мадуро на территории страны позвучали взрывы на военных объектах, под ударом оказалось здание парламента Венесуэлы в Каракасе. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что страна готова к сопротивлению.
