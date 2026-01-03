 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Венесуэльская оппозиция навала захват Мадуро «оговоренным выездом»

Каракас, Венесуэла
Каракас, Венесуэла (Фото: Maxwell Briceno / Reuters)

Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро, по мнению местной оппозиции, был «оговоренным выездом». Об этом заявил Sky News со ссылкой на источник в венесуэльской оппозиции.

Лауреат Нобелевской премии мира, венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мочада заявила в интервью корреспонденту телеканала, что у нее и ее сторонников есть план, как взять власть в стране с первого дня. При этом она указала, что не участвовала в принятии решения Соединенными Штатами о захвате Мадуро. По ее словам, тот покинет свой пост независимо от того, состоится ли смена власти путем переговоров или нет.

Вице-президент Венесуэлы заявила, что местонахождение Мадуро неизвестно
Политика
Делси Родригес

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Николас Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из страны в рамках операции, проведенной США. По данным CBS, в операции принимал участие спецназ «Дельта».

Перед захватом Мадуро на территории страны позвучали взрывы на военных объектах, под ударом оказалось здание парламента Венесуэлы в Каракасе. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что страна готова к сопротивлению.

Илья Трапезников
Политики Венесуэла оппозиция
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Мария Корина Мачадо фото
Мария Корина Мачадо
политик
7 октября 1967 года
