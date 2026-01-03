МИД призвал США прояснить ситуацию с захватом Мадуро

Мадуро вместе с женой Силией захвачен и вывезен в рамках военной операции США в Венесуэле, сообщил Трамп. Москва называет действия Штатов «неприемлемым посягательством на суверенитет независимого государства»

Москва считает тревожными сообщения, что США в ходе вторжения в Венесуэлу захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, говорится в заявлении МИД России.

«Призываем незамедлительно внести ясность в эту ситуацию. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, уважение которого является ключевым принципом международного права», — отмечают в министерстве.

Американские военные ночью 3 января вторглись в Венесуэлу и нанесли ракетные удары по Каракасу и другим районам страны, в том числе по тем, где находятся военные объекты. Спустя несколько часов после начала операции президент США Дональд Трамп объявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена захвачены и вывезены из республики. Подробности он пообещал рассказать на пресс-конференции, которая запланирована на 19:00 мск.

Мадуро задержан военнослужащими США по выданному ордеру на его арест и предстанет перед американским судом, сообщил сенатор-республиканец Майк Ли со ссылкой на госсекретаря Марко Рубио.

В США в 2020 году Мадуро были предъявлены обвинения в «наркотерроризме», в сговоре с целью ввоза в Штаты кокаина и в связанных с этим преступлениях. Вашингтон объявил вознаграждение в размере $15 млн за Мадуро, позже эта сумма выросла до $25 млн. Американское правительство считает его лидером «преступной организации». Трамп требовал отставки президента Венесуэлы и обвинял Каракас в сотрудничестве с наркоторговцами. В последние недели Штаты наносили удары в Карибском море по судам, которые, по мнению американской администрации, перевозили наркотики.

МИД Венесуэлы назвал вторжение США военной агрессией и пообещал обратиться в ООН, чтобы привлечь американские власти к ответственности, в стране объявили чрезвычайное положение. Правительство республики не располагает информацией о текущем местонахождении Мадуро и его супруги, а также требует от США подтверждения, что они живы, заявила вице-президент Делси Родригес.

США лишь «частично» достигли своих целей в рамках вторжения в Венесуэлу, заявил другой вице-президент, Диосдадо Кабельо. «Потому что они рассчитывали, что люди, возможно, трусливо разбегутся. Нет», — сказал он, призвав граждан сохранять спокойствие.