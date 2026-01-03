 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

МИД призвал США прояснить ситуацию с захватом Мадуро

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Мадуро вместе с женой Силией захвачен и вывезен в рамках военной операции США в Венесуэле, сообщил Трамп. Москва называет действия Штатов «неприемлемым посягательством на суверенитет независимого государства»
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Москва считает тревожными сообщения, что США в ходе вторжения в Венесуэлу захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, говорится в заявлении МИД России.

«Призываем незамедлительно внести ясность в эту ситуацию. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, уважение которого является ключевым принципом международного права», — отмечают в министерстве.

США ударили по Венесуэле и захватили Мадуро. Главное
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

Американские военные ночью 3 января вторглись в Венесуэлу и нанесли ракетные удары по Каракасу и другим районам страны, в том числе по тем, где находятся военные объекты. Спустя несколько часов после начала операции президент США Дональд Трамп объявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена захвачены и вывезены из республики. Подробности он пообещал рассказать на пресс-конференции, которая запланирована на 19:00 мск.

Как в мире отреагировали на удары по Венесуэле и захват Мадуро
Политика
Здание Национальной ассамблеи в центре Каракаса (Венесуэла) освещено после взрывов и пролётов низколетящих самолётов

Мадуро задержан военнослужащими США по выданному ордеру на его арест и предстанет перед американским судом, сообщил сенатор-республиканец Майк Ли со ссылкой на госсекретаря Марко Рубио.

В США в 2020 году Мадуро были предъявлены обвинения в «наркотерроризме», в сговоре с целью ввоза в Штаты кокаина и в связанных с этим преступлениях. Вашингтон объявил вознаграждение в размере $15 млн за Мадуро, позже эта сумма выросла до $25 млн. Американское правительство считает его лидером «преступной организации». Трамп требовал отставки президента Венесуэлы и обвинял Каракас в сотрудничестве с наркоторговцами. В последние недели Штаты наносили удары в Карибском море по судам, которые, по мнению американской администрации, перевозили наркотики.

МИД Венесуэлы назвал вторжение США военной агрессией и пообещал обратиться в ООН, чтобы привлечь американские власти к ответственности, в стране объявили чрезвычайное положение. Правительство республики не располагает информацией о текущем местонахождении Мадуро и его супруги, а также требует от США подтверждения, что они живы, заявила вице-президент Делси Родригес.

США лишь «частично» достигли своих целей в рамках вторжения в Венесуэлу, заявил другой вице-президент, Диосдадо Кабельо. «Потому что они рассчитывали, что люди, возможно, трусливо разбегутся. Нет», — сказал он, призвав граждан сохранять спокойствие.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Николас Мадуро Венесуэла МИД США захват
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Материалы по теме
Венесуэльская оппозиция навала захват Мадуро «оговоренным выездом»
Политика
Лукашенко осудил удары США по Венесуэле
Политика
МИД выступил с заявлением после удара США по Венесуэле и захвата Мадуро
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
CNN сообщил о затишье в Каракасе после ударов США и захвата Мадуро Политика, 15:38
РСТ рассказал о ситуации с российскими туристами в Венесуэле Политика, 15:37
Генпрокурор США озвучил список обвинений против Мадуро Политика, 15:33
Колумбия перебросила дополнительные силы на границу с Венесуэлой Политика, 15:26
Хавьер Милей поддержал захват Мадуро американскими силами Политика, 15:14
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 15:05
США захватили Мадуро, он предстанет перед судом. Спецэфир телеканала РБК Политика, 15:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Лучшие игры про искусственный интеллект: чем заняться в праздники Социальная экономика, 15:00
В Эстонии предупредили о риске потерять ЧЕ по фехтованию Спорт, 14:53
Цели ударов США в Венесуэле. Карта Политика, 14:47
Удары США не затронули нефтяную инфраструктуру Венесуэлы Политика, 14:45
МИД призвал США прояснить ситуацию с захватом Мадуро Политика, 14:42
Лукашенко осудил удары США по Венесуэле Политика, 14:32
В ПСЖ сообщили о ходе восстановления Сафонова после перелома руки Спорт, 14:30