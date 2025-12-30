Пакистан назвал атаку на резиденцию Путина угрозой миру и безопасности

Шахбаз Шариф (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Пакистан осуждает попытку совершить атаку на резиденцию российского президента Владимира Путина, заявил премьер-министр республики Шахбаз Шариф.

«Этот отвратительный акт представляет собой серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в то время, когда предпринимаются усилия, направленные на достижение мира», — написал он в соцсети X.

Шариф подчеркнул, что Пакистан выражает солидарность с президентом, правительством и народом России.

Ранее атаку на резиденцию Путина также осудили власти ОАЭ и Никарагуа.

О попытке атаки дронов на резиденцию Путина 29 декабря сообщил глава МИДа Сергей Лавров. По словам министра, ВСУ задействовали 91 беспилотник, все они были перехвачены средствами ПВО.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что действия Киева не останутся без ответа, а объекты и сроки ответных ударов «уже определены». Он отметил, что переговорная позиция Москвы после инцидента будет скорректирована, однако Россия не намерена выходить из мирного процесса.

Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что атака произошла вскоре после переговоров представителей США и Украины. Путин проинформировал об этом президента США Дональда Трампа. По словам Ушакова, реакция американского лидера была крайне эмоциональной, он был «шокирован» и «в буквальном смысле возмущен».

Украинские власти отвергли обвинения в причастности к атаке.