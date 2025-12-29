 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Ушаков раскрыл реакцию Трампа на данные об атаке ВСУ на резиденцию Путина

Ушаков: Трамп был шокирован данными об атаке дронов ВСУ на резиденцию Путина
Сюжет
Военная операция на Украине
Трампа шокировали данные о попытке Киева атаковать резиденцию Путина в ночь на 29 декабря, заявил Ушаков. По его словам, из-за случившегося Москва пересмотрит свои позиции на переговорах с Украиной
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Американский лидер Дональд Трамп был шокирован данными о попытке Украины атаковать беспилотниками резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков по итогам телефонных переговоров двух лидеров. Его слова передает корреспондент РБК.

«Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен, не мог предположить такие сумасшедшие действия. И, как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы к работе с Зеленским», — пояснил он.

Ушаков добавил, что после произошедшего по целому ряду достигнутых договоренностей позиции России будут пересмотрены. По его словам, Москва не может поступить иначе.

Ушаков раскрыл реакцию Трампа на данные об атаке ВСУ на резиденцию Путина
Video

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Украина в ночь на 29 декабря предприняла попытку атаковать беспилотниками резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. Там расположена резиденция «Долгие Бороды».

По словам министра, Киев использовал 91 беспилотник дальнего действия. Действия Украины не останутся без ответа, объекты для ответных ударов и время их нанесения определены, подчеркнул Лавров.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Юрий Ушаков Дональд Трамп Владимир Путин ВСУ атаки резиденция
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
