Военная операция на Украине
0

Захарова раскрыла, каким будет ответ Киеву на атаку на резиденцию Путина

Захарова: ответ на атаку Киева на резиденцию Путина будет не дипломатическим
Сюжет
Военная операция на Украине

Ответ на атаку Украины на резиденцию президента России Владимира Путина будет «не дипломатическим», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

«Ответы будут не дипломатическими. Пусть они не надеются», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, она заявила, что офис президента Украины превращается в «международную террористическую ячейку».

Ушаков раскрыл реакцию Трампа на данные об атаке ВСУ на резиденцию Путина
Политика
Дональд Трамп

О попытке нападения на резиденцию президента в Новгородской области заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его информации, ВСУ использовали для атаки 91 беспилотник, и все они были уничтожены системами ПВО.

Министр предупредил, что действия Украины не останутся без ответа — цели для контрударов уже определены. При этом он уточнил, что Москва пересмотрит свои переговорные позиции, но не планирует выходить из мирных переговоров.

Помощник президента России Юрий Ушаков связал атаку с недавними переговорами США и Украины, заявив, что она последовала практически сразу после них. Владимир Путин сообщил об инциденте Дональду Трампу. По словам Ушакова, американский президент был «шокирован и в буквальном смысле возмущен». В свою очередь, сам Трамп отреагировал так: «Я ничего об этом не знаю. Я просто слышал, но не в курсе. Это было бы слишком плохо».

Власти Украины свою причастность к атаке отрицают. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится нанести удар по правительственным зданиям в Киеве.

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Мария Захарова Владимир Путин Украина резиденция атака дроны
Мария Захарова
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
