В Белоруссии определили районы боевого патрулирования «Орешника»

В Белоруссии определили районы боевого патрулирования российского ракетного комплекса «Орешник», он готов к применению для выполнения задач. Об этом заявил замглавы Минобороны республики Павел Муравейко в интервью телеканалу «ОНТ».

«Определены районы его [«Орешника»] боевого патрулирования. Проводится слаживание действий боевых расчетов и привязка к острому геодезическим координатам для обеспечения возможности развертывания и применения комплекса», — сказал Муравейко.

«Орешник» — российская баллистическая ракета средней дальности (БРСД). Впервые о ней стало известно 21 ноября 2024 года, когда об ударе «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепре сообщил президент России Владимир Путин. На следующий день он заявил, что у России есть запас таких ракет, готовых к применению, а их серийное производство уже организовано. О старте выпуска президент объявил в начале ноября 2025-го.

Муравейко добавил, что эти меры нужны для сокращения времени пуска боевой ракеты. По его словам, тайминг развертывания комплекса зависит от ряда элементов, но речь идет о «считанных минутах».

Замглавы Минобороны отметил, что заступление комплекса на боевое дежурство означает его содержание в высшей степени готовности для выполнения возложенных на него задач.

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе выступления с посланием к белорусскому народу и парламенту заявил, что «Орешник» находится в Белоруссии с 17 декабря и заступает на боевое дежурство. По его словам, число ракетных комплексов, полученных республикой, не превысит десяти.

О планах разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие (ТЯО) президент России Владимир Путин объявил в 2023-м, размещать заряды на территории республики начали в том же году. Осенью 2025 года Лукашенко заявил, что «Орешник» поставят в республике на боевое дежурство до конца 2025 года, это же подтвердил Путин на заседании коллегии Минобороны в декабре.