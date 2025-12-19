 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский заявил, что знает расположение «Орешников» в Белоруссии

Зеленский: Украина передала ЕС данные о расположении «Орешника» в Белоруссии
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обладает информацией о том, где именно размешен российский ракетный комплекс «Орешник» на территории Белоруссии. Эти данные Украине передала союзным западным странам. Он сообщил это на совместной пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким, запись опубликовал офис президента Украины на YouTube.

«Завершается перемещение «Орешника» на территорию Белоруссии. Мы понимаем, где это будет, где будет размещение, мы передаем информацию нашим партнерам. Думаю, партнеры сами могут оценить эту угрозу и понять, как им на это реагировать», — сказал президент.

Зеленский отметил, что размещение ракетного комплекса в Белоруссии представляет угрозу для многих европейских стран, включая Польшу и Германию. И напомнил, что эти ракеты сбить дронами сегодня невозможно, и Россия уже использует их в ударах по территории Украины.

Новейшая российская ракета «Орешник»: что о ней известно
База знаний

Президент Украины заявил, что понимает, как бороться с этой угрозой, и призвал Запад ввести санкции против компаний, находящихся в Европе и на других континентах, которые продают через третьи страны компоненты, необходимые для производства «Орешников». Без этих компонентов, по словам Зеленского, Россия не сможет их выпускать. «Я не вижу этих введенных санкций, если честно. Пока мы считаем, что Россия будет продолжать производить эти системы», — резюмировал он.

18 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «Орешник», находящийся в Белоруссии с 17 декабря, заступает на боевое дежурство. Он пояснил, что Белоруссия и Россия реализуют комплекс мер стратегического сдерживания, включая развертывание российских войск и размещение тактического ядерного оружия на белорусской территории.

О планах разместить в республике тактическое ядерное оружие президент России Владимир Путин объявил в 2023-м. Размещать его начали в том же году, а в конце 2024-го Лукашенко сказал, что в стране находится «не один десяток» боеголовок.

Читайте РБК в Telegram.

Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Владимир Зеленский Украина ЕС Белоруссия «Орешник»
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года

Материалы по теме
Лукашенко сообщил о начале боевого дежурства «Орешника» в Белоруссии
Политика
Новейшая российская ракета «Орешник»: что о ней известно
База знаний
Путин назвал срок постановки «Орешника» на боевое дежурство
Политика
