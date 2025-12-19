Зеленский заявил, что знает расположение «Орешников» в Белоруссии

Владимир Зеленский (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обладает информацией о том, где именно размешен российский ракетный комплекс «Орешник» на территории Белоруссии. Эти данные Украине передала союзным западным странам. Он сообщил это на совместной пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким, запись опубликовал офис президента Украины на YouTube.

«Завершается перемещение «Орешника» на территорию Белоруссии. Мы понимаем, где это будет, где будет размещение, мы передаем информацию нашим партнерам. Думаю, партнеры сами могут оценить эту угрозу и понять, как им на это реагировать», — сказал президент.

Зеленский отметил, что размещение ракетного комплекса в Белоруссии представляет угрозу для многих европейских стран, включая Польшу и Германию. И напомнил, что эти ракеты сбить дронами сегодня невозможно, и Россия уже использует их в ударах по территории Украины.

Президент Украины заявил, что понимает, как бороться с этой угрозой, и призвал Запад ввести санкции против компаний, находящихся в Европе и на других континентах, которые продают через третьи страны компоненты, необходимые для производства «Орешников». Без этих компонентов, по словам Зеленского, Россия не сможет их выпускать. «Я не вижу этих введенных санкций, если честно. Пока мы считаем, что Россия будет продолжать производить эти системы», — резюмировал он.

18 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «Орешник», находящийся в Белоруссии с 17 декабря, заступает на боевое дежурство. Он пояснил, что Белоруссия и Россия реализуют комплекс мер стратегического сдерживания, включая развертывание российских войск и размещение тактического ядерного оружия на белорусской территории.

О планах разместить в республике тактическое ядерное оружие президент России Владимир Путин объявил в 2023-м. Размещать его начали в том же году, а в конце 2024-го Лукашенко сказал, что в стране находится «не один десяток» боеголовок.