Лукашенко сообщил о начале боевого дежурства «Орешника» в Белоруссии

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь )

Российский ракетный комплекс «Орешник» находится в Белоруссии с 17 декабря и заступает на боевое дежурство. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту. Слова главы государства передает телеграм-канал «Пул Первого».

«Орешник в Беларуси со вчерашнего дня. И заступает на боевое дежурство», — сказал президент.

Он подчеркнул, что Белоруссия и Россия реализуют комплекс мер стратегического сдерживания, включая развертывание российских войск и размещение тактического ядерного оружия на белорусской территории.

О планах разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие (ТЯО) президент России Владимир Путин объявил в 2023-м. Размещать заряды на территории республики начали в том же году, а в конце 2024-го Лукашенко сказал, что в стране находится «не один десяток» боеголовок.

Осенью 2025 года белорусский президент заявил, что «Орешник» поставят в республике на боевое дежурство до конца 2025 года.