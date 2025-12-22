 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Лукашенко словами «максимум десяток» оценил планы по поставкам «Орешника»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что страна получила от России десять ракетных комплексов «Орешник». Белорусский лидер подтвердил, что это максимальное количество на текущий момент
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Число российских ракетных комплексов «Орешник», полученных Белоруссией, не превысит десяти, сообщил президент республики Александр Лукашенко после неформальной встречи глав государств — участников СНГ, передает БелТА.

«Дали вам десяток [комплексов «Орешник»], как вы просили у президента?» — спросил его журналист.

«Десяток — это будет максимум», — ответил Лукашенко.

«Орешник» — баллистическая ракета средней дальности с максимальной дальностью до 5500 км и скоростью до 10 Махов. В ядерном оснащении комплекс способен нести боевую часть общей мощностью до 900 кт и поражать хорошо защищенные цели.

Лукашенко в конце 2024 года сообщил о готовности расположить в Белоруссии не менее десяти новейших российских ракетных комплексов «Орешник».

В момент беседы к Лукашенко и журналистам подошел российский президент Владимир Путин. «Я говорю, что пока десять комплексов, а потом, если будет желание <...> — и больше «Орешников», — пояснил ему Лукашенко. «Нет, ну, десять — это...», — отметил российский президент, не закончив фразу и подняв вверх обе руки.

Новейшая российская ракета «Орешник»: что о ней известно
База знаний

В середине декабря Лукашенко в послании народу и парламенту сообщил, что «Орешник» находится в Белоруссии и заступает на боевое дежурство.

Лидер республики отметил, что Белоруссия и Россия реализуют меры стратегического сдерживания, включая развертывание российских войск и размещение тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории республики.

О планах по размещению ТЯО в Белоруссии президент России Владимир Путин объявил в 2023 году. Первые заряды начали доставлять в республику в том же году. Осенью 2025 года Лукашенко сообщил, что «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство до конца года.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

