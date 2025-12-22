Лукашенко словами «максимум десяток» оценил планы по поставкам «Орешника»
Число российских ракетных комплексов «Орешник», полученных Белоруссией, не превысит десяти, сообщил президент республики Александр Лукашенко после неформальной встречи глав государств — участников СНГ, передает БелТА.
«Дали вам десяток [комплексов «Орешник»], как вы просили у президента?» — спросил его журналист.
«Десяток — это будет максимум», — ответил Лукашенко.
«Орешник» — баллистическая ракета средней дальности с максимальной дальностью до 5500 км и скоростью до 10 Махов. В ядерном оснащении комплекс способен нести боевую часть общей мощностью до 900 кт и поражать хорошо защищенные цели.
Лукашенко в конце 2024 года сообщил о готовности расположить в Белоруссии не менее десяти новейших российских ракетных комплексов «Орешник».
В момент беседы к Лукашенко и журналистам подошел российский президент Владимир Путин. «Я говорю, что пока десять комплексов, а потом, если будет желание <...> — и больше «Орешников», — пояснил ему Лукашенко. «Нет, ну, десять — это...», — отметил российский президент, не закончив фразу и подняв вверх обе руки.
В середине декабря Лукашенко в послании народу и парламенту сообщил, что «Орешник» находится в Белоруссии и заступает на боевое дежурство.
Лидер республики отметил, что Белоруссия и Россия реализуют меры стратегического сдерживания, включая развертывание российских войск и размещение тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории республики.
О планах по размещению ТЯО в Белоруссии президент России Владимир Путин объявил в 2023 году. Первые заряды начали доставлять в республику в том же году. Осенью 2025 года Лукашенко сообщил, что «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство до конца года.
