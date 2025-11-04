Путин сообщил о старте серийного производства «Орешника»
Россия начала серийное производство ракетного комплекса «Орешник», заявил президент Владимир Путин, на церемонии награждения разработчиков ракет «Буревестник» и торпед «Посейдон».
«Мы создали и поставили на дежурство, приступили к серийному производству ракетного комплекса средней дальности «Орешник», — сказал он.
«Орешник» — это российская баллистическая ракета средней дальности (БРСД). Впервые о ней стало известно 21 ноября 2024 года, когда об ударе «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепре сообщил Путин.
На следующий день он заявил, что у России есть запас таких ракет, готовых к применению, а их серийное производство уже организовано.
В начале августа Путин заявил, что в России первый серийный комплекс «Орешник» уже произведен и поступил в войска. «Теперь серия заработала», — отметил он. Тогда же Путин объявил, что российские военные при участии белорусских выбрали место для будущих позиций.
«Не скачем. Мы делаем спокойно, нет такой необходимости — бежать на опережение», — добавил белорусский президент Александр Лукашенко. Путин подчеркнул, что все идет по плану.
