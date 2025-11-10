Лукашенко рассказал об условиях дислокации «Орешника» в Белоруссии

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Ракетный мобильный комплекс «Орешник» на время боевого дежурства будет перемещаться по всей Белоруссии, а не стоять в одной локации, заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Это мобильный комплекс, он никогда не будет находиться в одном месте. Он будет барражировать по определенным точкам и из определенной точки [сможет при необходимости] нанести удар», — цитирует БелТА главу государства.

31 октября во время поездки в Витебскую область Лукашенко сообщил, что до конца 2025 года «Орешник» поставят в республике на боевое дежурство.

«Орешник» — страшное оружие. В декабре станет на боевое дежурство. Для чего? Я хочу, чтобы они [зарубежные оппоненты] понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо», — заявил тогда Лукашенко.

«Орешник» — это российская баллистическая ракета средней дальности (БРСД). Впервые о ней стало известно 21 ноября 2024 года, когда об ударе «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепре сообщил президент России Владимир Путин. На следующий день он заявил, что у России есть запас таких ракет, готовых к применению, а серийное производство уже организовано.

В декабре 2024 года Лукашенко обратился к Москве с просьбой о размещении на территории республики современных российских систем вооружений, включая «Орешник».

4 ноября 2025 года Путин сообщил о начале серийного производства ракетного комплекса.