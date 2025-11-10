 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Лукашенко рассказал об условиях дислокации «Орешника» в Белоруссии

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь
Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Ракетный мобильный комплекс «Орешник» на время боевого дежурства будет перемещаться по всей Белоруссии, а не стоять в одной локации, заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Это мобильный комплекс, он никогда не будет находиться в одном месте. Он будет барражировать по определенным точкам и из определенной точки [сможет при необходимости] нанести удар», — цитирует БелТА главу государства.

31 октября во время поездки в Витебскую область Лукашенко сообщил, что до конца 2025 года «Орешник» поставят в республике на боевое дежурство.

«Орешник» — страшное оружие. В декабре станет на боевое дежурство. Для чего? Я хочу, чтобы они [зарубежные оппоненты] понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо», — заявил тогда Лукашенко.

«Орешник» — это российская баллистическая ракета средней дальности (БРСД). Впервые о ней стало известно 21 ноября 2024 года, когда об ударе «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепре сообщил президент России Владимир Путин. На следующий день он заявил, что у России есть запас таких ракет, готовых к применению, а серийное производство уже организовано.

Новейшая российская ракета «Орешник»: что о ней известно
База знаний

В декабре 2024 года Лукашенко обратился к Москве с просьбой о размещении на территории республики современных российских систем вооружений, включая «Орешник».

4 ноября 2025 года Путин сообщил о начале серийного производства ракетного комплекса.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Александр Лукашенко «Орешник» Владимир Путин боевое дежурство Белоруссия
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Песков ответил на вопрос о сроках размещения «Орешника» в Белоруссии
Политика
Лукашенко назвал размещение «Орешника» защитой от угроз с Запада
Политика
Медведев посетил полигон, откуда запускали «Орешник»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Лукашенко объяснил пользу разговоров по городскому телефону Политика, 16:15
Цена 1 кв. м в сотне дорогих квартир Москвы приблизилась к ₽5 млн Недвижимость, 16:15
Отслуживших иностранцев не будут выдворять из России и лишать патентов Политика, 16:08
В Башкирии задержали восемь человек за попытку диверсии Политика, 16:08
Чем известен Николя Саркози и за что он попал в тюрьму 16:07
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
HNN сообщило о возвращении «теневого флота» в Баренцево море Политика, 15:54
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Суд освободил Николя Саркози из тюрьмы Политика, 15:52
Комиссия Думы рекомендовала лишить неприкосновенности депутата-единоросса Политика, 15:50
Лукашенко рассказал об условиях дислокации «Орешника» в Белоруссии Политика, 15:49
Биткоин вырос на позитивных новостях из США. Что нужно знать Крипто, 15:49
Ozon скоро вернется на Мосбиржу. Что будет с акциями Инвестиции, 15:49
На автозаводе «Москвич» сменился гендиректор Авто, 15:47
Reuters узнал, чем индийские НПЗ заменяют российскую нефть Политика, 15:47