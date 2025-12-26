 Перейти к основному контенту
Курс рубля: текущие котировки, динамика и прогнозы⁠,
0

Потанин заявил, что Россия перестала быть мировой бензоколонкой

Потанин: Россия перестала быть мировой бензоколонкой
Сюжет
Курс рубля: текущие котировки, динамика и прогнозы
Курс рубля перестал зависеть от цены на нефть, что, по словам главы «Интерроса», подтверждает превращение России из мировой бензоколонки в более высокотехнологичную страну с диверсифицированной экономикой
Владимир Потанин
Владимир Потанин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Курс рубля перестал зависеть от цены на нефть, что отражает диверсификацию экономики России, заявил глава «Интерроса» и президент компании «Норникель» Владимир Потанин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Раньше рубль, курс рубля, очень сильно коррелировал с ценой на нефть. <...> Сейчас он отвязался от нефти. И это хорошо. Это подтверждает тезис о том, что наша страна уже давно перестала быть мировой бензоколонкой, а становится более высокотехнологичной, не только на энергетические ресурсы ориентированной страной», — отметил Потанин.

Потанин назвал переукрепленный рубль препятствием для «завоевания» рынков
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее о том, что Россия «слезает с нефтегазовой иглы», неоднократно говорил российский президент Владимир Путин. «Как нам когда-то говорили, тыкали пальцем, что мы бензоколонка, а не экономика, вот когда все это меняется, тогда мы становимся самодостаточными», — отмечал он в 2023 году.

Бензоколонкой Россию в 2014 году назвал американский конгрессмен Джон Маккейн.

Согласно подсчетам Bloomberg на основе данных Минфина, поступления в российский бюджет от торговли нефтью в сентябре 2025 года сократились примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Агентство связывает снижение доходов с падением цен на нефть и укреплением рубля. Средняя цена нефти Urals в августе составила $57,55 за баррель, что на 18% ниже значения 2024 года, а рубль за тот же период укрепился на 10%.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял о планах ежегодно снижать зависимость бюджета от нефтегазовых доходов. По его прогнозу, доля этих поступлений в 2026 году составит около 20–22%, тогда как ранее она превышала 50%.

Снижение связано с корректировкой цены отсечения по нефти в рамках бюджетного правила с $60 до $55 к 2030 году. На 2026 год цена отсечения заложена на уровне $59. В рамках правила при превышении этой цены власти покупают валюту для Фонда национального благосостояния, при снижении — продают.

