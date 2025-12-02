Первый зампред ВТБ написал о безумных качелях рубля и пакте ЦБ с властями
Летом 2025 года между исполнительной властью и Банком России, который функционирует независимо от всех прочих федеральных органов государственной власти, мог быть заключен «тайный пакт». Этот «пакт» первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов описал в пьесе «Инфляция, или Сон в зимнюю ночь» и собственных комментариях к ней (текст и комментарии к нему Пьянова представила РБК пресс-служба ВТБ).
«Полагаю, что летом 2025 года между ЦБ и исполнительной властью заключен негласный пакт. Такого не может быть, но кажется, что пакт есть», — объяснил Пьянов.
Договоритесь! Сбросьте цепь оков,
Инфляции и курса фавориты!
Я чувствую, что тайный пакт у вас готов
Межведомственных распрей швы расшиты!
Как видите расчет вы новых цен?
Какие таргеты отныне у кредитов?
И будет ли произведен обмен
Благоразумных, но скупых лимитов?
О заключении пакта в «Сне в зимнюю ночь» говорит «некий эльф в синих штанишках» (синий и голубой — основные корпоративные цвета ВТБ, логотип банка представляет собой три голубые полосы — РБК), описанный автором как «проказник» и «выскочка-всезнайка» и осмеливающийся задавать вопросы «повелителю духов Оберону» и «покровительнице фей Титании». Кроме того, в дискуссии участвует Инфляция, бывшая добродетель, а ныне «падший дух», облаченный в «одежды, что когда-то были светлы, ныне же — темны и искусительны».
Кого именно символизируют Оберон и Титания, гневно заявляющая «Откуда взял ты, мальчик, этот пакт? С каких миров ты это перенес?», прямо не указано. Во всезнайке-эльфе угадывается сам Пьянов — эльфу напоминают, что «весной» он снес немало «щелбанов», тогда как в мае 2025 года первый зампред ВТБ заключил с главой банка Андреем Костиным «пари на десять щелчков». И проиграл спор — вопреки прогнозу Пьянова ключевая ставка ЦБ на заседании 6 июня была снижена с 21% до 20% годовых.
Подозревающий заключение пакта «эльф», требует от Оберона раскрыть подробности соглашения. В том числе и то, каким именно высокие договаривающиеся стороны видят будущий курс рубля и как именно планируют сдерживать «безумные качели», на которых тот балансирует.
В своих комментариях к пьесе Пьянов назвал и несколько возможных пунктов гипотетического пакта ЦБ с исполнительной властью. К таким пунктам, он, в частности, отнес
- сохранение целевого ориентира (таргет) для инфляции на уровне 4% в год;
- сохранение жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), обеспечивающей одновременно как процесс дезинфляции, так и рост ВВП на отрезке календарного года
По мнению первого зампреда ВТБ, в «пакте» может быть указано также, что достижением целевого ориентира считается не только снижение до указанных 4% самой инфляции, но и «заякоренность» инфляционных ожиданий. При этом временная точка достижения таргета не так важна и имеет подчиненное значение.
«Важнейшим оперативным индикатором становится месячный прирост кредитного портфеля юрлиц банковского сектора как элемент денежной массы. К примеру, если месячный прирост меньше 10% в год — текущие денежно-кредитные условия признаются жесткими, требуется смягчение, если выше, как в октябре, значит, требуется ужесточение. 10% прироста банковского кредита в год достаточно для непереохлаждения экономики», — добавил Пьянов.
В пьесе эльф ответа на свои вопросы не получает. Оберон лишь произносит: «А кто пустил его на нашу встречу?! Что здесь за вольностей страда...», после чего разговор заходит о судьбе маркетплейсов.
В июне 2025 года ВТБ подготовил к Петербургскому международному экономическому форуму стихотворный манифест, написанный от имени «работающего рубля». А в декабре 2024 года Пьянов написал «письмо Деду Морозу и Снегурочке от мальчика Димы из синей группы детсада»
