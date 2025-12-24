 Перейти к основному контенту
Финансы⁠,
0

Bloomberg назвал укрепление рубля самым сильным с 1994 года

Фото: Андрей Любимов / РБК

С начала 2025 года рубль укрепился по отношению к доллару на 45%, следует из расчетов Bloomberg. По данным агентства, российская валюта вошла в пятерку самых доходных мировых активов, уступив место платине, серебру, палладию и золоту.

Ключевым фактором укрепления рубля Bloomberg называет резкое снижение спроса на иностранную валюту в России на фоне санкций. Дополнительную поддержку российской валюте оказали продажи иностранной валюты и проводимая Банком России жесткая денежно кредитная политика — высокая ключевая ставка повысила привлекательность рублевых активов для населения, указывает агентство. За последние 12 месяцев укрепление рубля было самым сильным как минимум с 1994 года, отмечает агентство.

Банк России установил официальный курс доллара на 24 декабря, на уровне 78,58 руб., евро — 92,81 руб. На завтра, 25 декабря, ЦБ были установлены следующие курсы валют: доллар — 78,43 руб., евро — 92,47 руб.

Для Банка России укрепление рубля полезно в борьбе с инфляцией, обращает внимание агентство. Однако экономисты московского Института экономики роста имени Столыпина предупреждают, что такая тенденция может нести риски. В отчете, который цитирует Bloomberg, эксперты указали, что «переоцененный рубль» может подорвать конкурентоспособность и снизить инвестиционную привлекательность страны.

Материал дополняется

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 17:37
Минфин Украины спрогнозировал долговые выплаты страны на уровне 10% ВВП Политика, 18:27
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
Восемь летевших на Москву беспилотников сбили за сутки Политика, 18:23
Операторы предупредили о росте цен на связь и интернет Технологии и медиа, 18:17
Путин вручил высшую госнаграду Никите Михалкову Политика, 18:12
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Bloomberg назвал укрепление рубля самым сильным с 1994 года Финансы, 18:08
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Хоккеист «Авангарда» получил перелом из-за попадания шайбы в лицо Спорт, 18:06
Количество магнитных бурь в 2025 году стало рекордным за девять лет Общество, 18:01
В АСВ выбрали нового главу после ареста Мельникова Финансы, 17:52
План управления рисками: примеры, шаблон и ошибки внедрения Образование, 17:45
ЦБ оставил курс доллара на 25 декабря ниже ₽79 Инвестиции, 17:44
Bloomberg узнал о требованиях России к мирному плану по Украине Политика, 17:41
На Украине учредили День программиста в дату григорианского Рождества Политика, 17:36