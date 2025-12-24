Bloomberg назвал укрепление рубля самым сильным с 1994 года

Фото: Андрей Любимов / РБК

С начала 2025 года рубль укрепился по отношению к доллару на 45%, следует из расчетов Bloomberg. По данным агентства, российская валюта вошла в пятерку самых доходных мировых активов, уступив место платине, серебру, палладию и золоту.

Ключевым фактором укрепления рубля Bloomberg называет резкое снижение спроса на иностранную валюту в России на фоне санкций. Дополнительную поддержку российской валюте оказали продажи иностранной валюты и проводимая Банком России жесткая денежно кредитная политика — высокая ключевая ставка повысила привлекательность рублевых активов для населения, указывает агентство. За последние 12 месяцев укрепление рубля было самым сильным как минимум с 1994 года, отмечает агентство.

Банк России установил официальный курс доллара на 24 декабря, на уровне 78,58 руб., евро — 92,81 руб. На завтра, 25 декабря, ЦБ были установлены следующие курсы валют: доллар — 78,43 руб., евро — 92,47 руб.

Для Банка России укрепление рубля полезно в борьбе с инфляцией, обращает внимание агентство. Однако экономисты московского Института экономики роста имени Столыпина предупреждают, что такая тенденция может нести риски. В отчете, который цитирует Bloomberg, эксперты указали, что «переоцененный рубль» может подорвать конкурентоспособность и снизить инвестиционную привлекательность страны.

Материал дополняется