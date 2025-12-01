Костин назвал причины укрепления рубля
Укрепление рубля связано прежде всего с низким импортом, нынешний курс не устраивает ни бюджет, ни российских экспортеров. Об этом глава ВТБ Андрей Костин заявил в интервью агентству Reuters.
«Там несколько факторов. Прежде всего низкий импорт. Продажу валюты, юаней правительством тоже надо прекратить. Вот, пожалуй, и все», — заявил Костин, отвечая на вопрос о связи между укреплением рубля и продажей валюты нефтекомпаниями перед введением санкций.
По словам главы ВТБ, он «не очень понимает», как сейчас формируются валютные курсы. «Наверное, через юань. Долларовый курс на бирже не формируется. И ЦБ смотрит на отдельные сделки банков», — рассказал Костин.
Нынешний курс рубля не устраивает ни бюджет, ни российских экспортеров, уверен банкир. Он продолжил: «У всех спрос на валюту упал, даже граждане перестали доллары накапливать».
Центральный банк впервые с 17 июля установил 1 декабря курс доллара США ниже 78 руб. На 2 декабря официальный курс доллара США установили на уровне 77,7027 руб., евро — 90,3438 руб., юаня — 10,9581 руб.
Эксперты связали тренд на укрепление рубля с жестким мерами валютного контроля в России, которые снижают спрос на иностранную валюту. Как рассказали в эфире Радио РБК аналитик «Ренессанс Капитала» Марк Шумилов и глава ACI Russia Евгений Егоров, новые санкции также приводят к его укреплению, так как расчеты переходят с иностранной валюты в рубль.
При этом в начале ноября экономист, экс-глава банков ВТБ24 и «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что санкции против крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ имеют, безусловно, негативное влияние на рубль. По его словам, эффект проявится в начале 2026 года. Задорнов допустил, что курс рубля может упасть на 7–10%.
В конце октября председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла об отсутствии «существенного переукрепления» рубля.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили