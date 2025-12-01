 Перейти к основному контенту
Форум «Россия зовет!»⁠,
Костин назвал причины укрепления рубля

Костин: рубль укрепился из-за снижения импорта и спроса на валюту
Сюжет
Форум «Россия зовет!»
По словам главы ВТБ, укрепление рубля вызвано низким импортом. Костин отметил, что нынешний курс российской валюты не устраивает ни бюджет, ни экспортеров, а спрос на валюту упал и среди россиян
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Укрепление рубля связано прежде всего с низким импортом, нынешний курс не устраивает ни бюджет, ни российских экспортеров. Об этом глава ВТБ Андрей Костин заявил в интервью агентству Reuters.

«Там несколько факторов. Прежде всего низкий импорт. Продажу валюты, юаней правительством тоже надо прекратить. Вот, пожалуй, и все», — заявил Костин, отвечая на вопрос о связи между укреплением рубля и продажей валюты нефтекомпаниями перед введением санкций.

ЦБ впервые за 4,5 месяца установил курс доллара ниже ₽78
Инвестиции
Фото:Олег Яковлев / РБК

По словам главы ВТБ, он «не очень понимает», как сейчас формируются валютные курсы. «Наверное, через юань. Долларовый курс на бирже не формируется. И ЦБ смотрит на отдельные сделки банков», — рассказал Костин.

Нынешний курс рубля не устраивает ни бюджет, ни российских экспортеров, уверен банкир. Он продолжил: «У всех спрос на валюту упал, даже граждане перестали доллары накапливать».

Греф назвал благоприятный для экспортеров и импортеров курс рубля
Экономика
Фото:Михаил Синицын / ТАСС

Центральный банк впервые с 17 июля установил 1 декабря курс доллара США ниже 78 руб. На 2 декабря официальный курс доллара США установили на уровне 77,7027 руб., евро — 90,3438 руб., юаня — 10,9581 руб.

Эксперты связали тренд на укрепление рубля с жестким мерами валютного контроля в России, которые снижают спрос на иностранную валюту. Как рассказали в эфире Радио РБК аналитик «Ренессанс Капитала» Марк Шумилов и глава ACI Russia Евгений Егоров, новые санкции также приводят к его укреплению, так как расчеты переходят с иностранной валюты в рубль.

«Шрам на рубле»: почему курс почти не реагирует на цены на нефть?
Радио
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

При этом в начале ноября экономист, экс-глава банков ВТБ24 и «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что санкции против крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ имеют, безусловно, негативное влияние на рубль. По его словам, эффект проявится в начале 2026 года. Задорнов допустил, что курс рубля может упасть на 7–10%.

В конце октября председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла об отсутствии «существенного переукрепления» рубля.

Авторы
Теги
Компании
Анастасия Луценко
Андрей Костин курс рубля
БАНК ВТБ (ПАО)
