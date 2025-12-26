Потанин назвал переукрепленный рубль препятствием для «завоевания» рынков

Фото: Андрей Любимов / РБК

Переукрепленный рубль препятствует «завоеванию новых рынков» и импортозамещению, заявил глава «Интерроса», президент «Норникеля» Владимир Потанин в интервью телеканалу «Россия-24».

«Я думаю, что тот курс, который, например, в прогнозах ЦБ звучит — порядка 90 плюс рублей за доллар, — он, на мой взгляд, более адекватен сейчас для развития экономики страны», — сказал он.

С начала 2025 года рубль укрепился по отношению к доллару на 45%, подсчитал на этой неделе Bloomberg. По данным агентства, российская валюта вошла в пятерку самых доходных мировых активов, уступив место платине, серебру, палладию и золоту.

Экономисты московского Института экономики роста имени Столыпина также предупреждали, что эта тенденция может нести риски и что «переоцененный рубль» может подорвать конкурентоспособность и снизить инвестиционную привлекательность страны.

Потанин также добавил, что необходимо дальнейшее понижение ключевой ставки и отметил, что сегодня между ставкой и инфляцией очень большой разрыв, его нужно сокращать.

Смягчение денежно-кредитной политики продолжается с июня, ЦБ снизил уровень ключевой ставки в пятый раз подряд, и уже второй раз он выбирает для очередного ее снижения сдержанный шаг — лишь на 50 базисных пунктов. По оценкам Центробанка на 15 декабря, годовая инфляция составила 5,8% и по итогам 2025 года ожидается ниже 6%.

19 декабря, на последнем в 2025 году заседании, ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5 до 16% годовых. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что снижения ключевой ставки «в режиме автопилота» не будет.

Материал дополняется