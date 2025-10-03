Bloomberg оценил сокращение нефтяных доходов России в сентябре

Bloomberg: доходы России от нефти в сентябре были на 20% ниже сентября 2024 года

По сравнению с сентябрем 2024-го налоговые поступления в бюджет России от нефти и газа упали на 20%. Bloomberg связывает это с укреплением рубля и снижением цен на нефть

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Поступления в российский бюджет от торговли нефтью в прошедшем сентябре сократились примерно на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитал Bloomberg исходя из данных российского Минфина.

В сентябре налоговые поступления, связанные с нефтью, составили 483,5 млрд руб. В прошлом году в том же месяце они были на уровне 597 млрд руб., следует из представленного графика.

Всего нефтегазовые доходы прошлого месяца оцениваются в 582,5 млрд руб. — это ниже значения 2024-го на 25%, отмечает агентство.

Bloomberg связывает падение доходов со снижением цен на нефть и с укреплением рубля. Расчет доходов был сделан на основе средней цены нефти Urals в $57,55 за барр. в августе. Это более чем на 18% ниже уровня 2024-го, пишет агентство. Рубль в августе укрепился на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Глава Минфина Антон Силуанов в сентябре анонсировал, что планируется «каждый год по доллару снижать зависимость бюджета от нефти и газа». «Это приведет к тому, что доля нефтегазовых доходов в следующем году уже будет около 20%, 22%, если быть точным, а раньше была под 50%», — указал он.

Речь идет о том, чтобы снизить цену отсечения по нефти в рамках бюджетного правила с нынешних $60 до $55 к 2030 году. На следующий год цена отсечения заложена в размере $59.

Эта версия бюджетного правила действует с прошлого года. Согласно ей, при превышении «отсечки» власти покупают валюту для Фонда национального благосостояния (ФНБ), при снижении ниже этого уровня — напротив, продают.