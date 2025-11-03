 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп объяснил ядерные испытания США «такими же тестами России и Китая»

Трамп заявил, что не хочет, чтобы США были «единственной страной, которая не проводит испытания». Их проводит Россия и Китай, утверждает он. Москва не будет проводить ядерные испытания первой, говорил Путин

США будут испытывать ядерное оружие, как это делают другие страны, заявил президент Дональд Трамп в интервью CBS News.

«Россия проводит испытания, Китай проводит испытания, но они об этом не говорят <...>. И мы будем проводить испытания, потому что они проводят испытания и другие тоже. И, конечно же, Северная Корея проводит испытания. Пакистан проводит испытания», — утверждает Трамп.

Он отметил, что страна производит ядерное оружие, а потом не испытывает его, но как она узнает, работает ли оно.

Американский лидер подчеркнул, что у США больше ядерного оружия, чем у любой другой страны.

«Россия на втором месте. Китай на третьем, но с большим отрывом, через пять лет они сравняются. Знаете, они быстро его производят, и я думаю, нам нужно что-то сделать с денуклеаризацией, <...> и я действительно обсуждал это и с президентом Путиным, и с председателем Си», — рассказал он.

Россия и США — лидеры по размеру ядерных арсеналов. Если у России на 2023 год 4,4 тыс. ядерных боеголовок, то у США — 3,7 тыс. При этом число развернутых боеголовок больше у США.

У США «достаточно ядерного оружия, чтобы взорвать мир 150 раз», утверждает Трамп. Однако Соединенные Штаты — «единственная страна, которая не проводит испытания», отметил он. «И я не хочу быть единственной страной, которая не проводит испытания», — заключил глава Белого дома.

Новая эскалация ядерной риторики России и США в пяти цитатах
Политика
Дональд Трамп

Россия подписала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в 1996 году, ратифицировала в 2000-м, а в 2023-м свою ратификацию отозвала. Она объяснила это тем, что почти за 30 лет существования договора его так и не ратифицировали США и поэтому он не вступил в силу. Президент Владимир Путин с тех пор неоднократно говорил, что Москва не будет проводить ядерные испытания первой, но сделает это, если такой взрыв произведет другая страна.

В октябре Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что «кое-кто готовит эти испытания». Позднее, отвечая на вопрос, имел ли он в виду США, российский президент сказал: «Я не говорил, что США готовятся. Я сказал, что в некоторых странах готовятся к испытанию».

Говоря о том, ядерные испытания — это хорошо или плохо, Путин отметил, что «с точки зрения обеспечения безопасности — хорошо; с точки зрения общей картины, связанной со сдерживанием, с действиями, направленными если не на сокращение, то на сдерживание гонки вооружений, это, наверное, неплохо». Он напомнил о предложении хотя бы на год продлить действие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), которое Трамп счел «хорошей идеей».

После заявлений Москвы об испытаниях межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» и подводного безэкипажного аппарата «Посейдон» с ядерными энергетическими установками Трамп напомнил об атомной подлодке у берегов России и поручил возобновить ядерные испытания.

Российская сторона ответит соответственно ситуации, если будет нарушен мораторий на ядерные испытания, предупредил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По словам cекретаря Совета безопасности Сергея Шойгу, Россия, «как и все остальные», всегда держала полигоны в готовности, чтобы они «были в рабочем состоянии, чтобы можно было прибегнуть к их использованию» в случае необходимости.

