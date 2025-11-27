Путин объяснил свое поручение по ядерным испытаниям

Путин заявил, что поручил собрать и проанализировать информацию о действиях американской стороны. По его словам, Россия не может оказаться в ситуации, когда США испытают ядерное оружие, «а мы еще полтора года будем готовиться»

Владимир Путин (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Россия должна быть готова к любому развитию событий в сфере стратегической стабильности, заявил президент Владимир Путин, комментируя свое поручение подготовить предложения о целесообразности подготовки к ядерным испытаниям.

«Я поручил собрать дополнительную информацию о действиях американской стороны, проанализировать ее и представить мне предложение о том, что мы должны делать в этой ситуации <...>. Подготовка к реальным испытаниям ядерного оружия требует времени, и мы не можем оказаться в ситуации, когда в США это испытают, а мы еще полтора года будем к этому готовиться», — сказал Путин на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.

Глава государства отметил, что Россия готова обсудить с США тему, связанную с подготовкой ядерных испытаний, на предстоящих переговорах. Ранее он анонсировал, что американская делегация приедет в Москву на следующей неделе. «Да, если это возникнет и, собственно, даже если не возникнет, мы, конечно, поставим этот вопрос», — сказал Путин.

Речь идет о поручении, которое президент дал на совещании Совбеза в начале ноября. Тогда он заявил, что в случае если США или другие члены Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний проведут такие испытания, то Россия предпримет «адекватные действия». Министр обороны Андрей Белоусов, который на том же совещании предложил начать подготовку полномасштабных ядерных испытаний, отметил, что действия США «однозначно свидетельствуют» об активном наращивании стратегических наступательных вооружений.

Перед этим американский президент Дональд Трамп объявил, что США проведут испытания ядерного оружия, поскольку то же самое делают другие страны. В числе таких стран американский лидер упомянул Россию и Китай. В Кремле в ответ указали, что ни Москва, ни Пекин не возобновляли никаких ядерных испытаний. Позже госсекретарь Марко Рубио заявил, что США испытают средства доставки ядерного оружия.