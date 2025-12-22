 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Рябков исключил угрозу новой гонки вооружений между Россией и США

Фото: Morris MacMatzen / Getty Images
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images

Россия и США не находятся на пороге новой гонки вооружений. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе дискуссии «Валдая», передает корреспондент РБК.

Во время дискуссии Сергея Рябкова спросили, является ли современная американская система противоракетной обороны «Золотой купол» аналогом Стратегической оборонной инициативы (СОИ) времен Рональда Рейгана и почему реакция России на проект США отличается от реакции СССР.

Рябков отметил, что реакция Москвы на «Золотой купол» более «здравая и менее эмоциональная», а не «спокойная». Дипломат подчеркнул, что, несмотря на серьезность «Золотого купола», современные технологические возможности несопоставимы с прошлыми, а накопленный Россией потенциал ядерного сдерживания гарантирует безопасность страны.

«Я не думаю, что мы стоим на пороге какой-то новой гонки вооружений. И уж, конечно, никакого повторения, никакого воспроизведения того, во многом печального, опыта советского противодействия рейгановской программе СОИ быть не может», — сказал он.

Путин заявил, что Россия не заинтересована в продолжении гонки вооружений
Политика
Владимир Путин

В сентябре президент Владимир Путин говорил о том, что Россия не заинтересована в гонке вооружений. По его словам, у Москвы в приоритете политико-дипломатический подход к поддержанию международного мира «на основе принципов равноправия, неделимости безопасности и встречного учета интересов».

В октябре российский лидер в ответе на вопрос журналистов о том, не спровоцируют ли гонку вооружений между Москвой и Вашингтоном испытания ядерного оружия, отметил, что определенная гонка ядерных вооружений, «если говорить по-честному», на самом деле уже идет. Как подчеркнул Путин, он не говорил, что такие испытания готовят США. Россия фиксирует планы других стран по подготовке к ядерным испытаниям, и если они будут проведены, то российская сторона сделает то же самое.

Читайте РБК в Telegram.

