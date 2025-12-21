Axios назвал задержание танкеров «посланием Мадуро» от США

Задержание танкеров должно послужить «посланием» от США президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, говорит источник Axios. Вашингтон хочет смены власти в стране, Каракас же обвиняет США в пиратстве

Фото: DHS / Reuters

Задержание США танкеров с нефтью Венесуэлы является «посланием» президенту страны Николасу Мадуро. Об этом заявил Axios источник, осведомленный о ситуации.

Накануне американские военные задержали второй танкер после Skipper, который был захвачен 10 декабря. Вашингтон подтвердил задержание второго судна.

«Это послание Мадуро», — сказал один из источников.

По его словам, а также еще одного источника, знакомого с ситуацией, американские военные поднялись на борт танкера, не находящегося под санкциями США и перевозившего венесуэльскую нефть, рано утром 20 декабря.

«Демонстрация силы ясно показывает, что администрация Трампа считает почти все нефтяные танкеры, перевозящие венесуэльскую нефть, подлежащими обыску и возможному задержанию — независимо от того, находится ли судно под санкциями или нет», — пишет Axios.

США хотят смены власти в Венесуэле и не исключают с ней войны. Вашингтон считает нынешнее руководство «иностранной террористической организацией», в которую входит и президент страны Николас Мадуро. Американский президент Дональд Трамп говорил, что дни того «сочтены». Мадуро призывал Вашингтон к деэскалации (США в последние месяцы сосредоточили в регионе значительную военную группировку, включающую корабли и авиацию).

В середине декабря Трамп объявил о полной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее. Он пояснил, что США хотят вернуть нефть: ее, по словам Трампа, Венесуэла «незаконно забрала» себе. Кроме того, в ноябре Трамп объявил воздушное пространство над Венесуэлой закрытым. Обе страны также начали глушить GPS-сигналы в Карибском бассейне на случай потенциальных ударов, сообщила The New York Times.

10 декабря американскими силами был захвачен Skipper — крупнотоннажный танкер, внесенный США в санкционные списки за участие в контрабанде иранской нефти, которая, предположительно, использовалась для финансирования иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и поддерживаемой Тегераном ливанской группировки «Хезболла». По информации Bloomberg, владельцем судна выступает компания Triton Navigation Corp., а оператором — Thomarose Global Ventures Ltd; обе базируются в Нигерии.

Правительство Венесуэлы назвало задержание танкера «вопиющим ограблением и актом международного пиратства» и пообещало вынести вопрос на рассмотрение международных организаций. После этого случая страна начала выводить военные корабли для защиты танкеров.

Второй танкер (по сведениям The New York Times, это Centuries, ходящий под флагом Панамы), перевозивший венесуэльскую нефть, был взят на абордаж 20 декабря. Как рассказали газете американский чиновник и два источника, связанные с нефтяной промышленностью Венесуэлы, груз принадлежит «известному китайскому нефтетрейдеру», который в прошлом поставлял венесуэльскую сырую нефть на китайские нефтеперерабатывающие заводы. По данным издания, танкер Centuries не входит в санкционный список США.

Власти Венесуэлы обвинили Соединенные Штаты в похищении экипажа этого танкера.