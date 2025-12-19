Трамп выступит с обращением на необъявленную тему 19 декабря

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Дональд Трамп 19 декабря выступит с обращением на необъявленную тему. Это следует из опубликованного расписания Белого дома.

Выступление состоится в 13:00 по восточному времени (21:00 мск — РБК). Трамп будет говорить из комнаты Рузвельта в официальной резиденции президента США.

Ранее журналист Такер Карлсон со ссылкой на источник в конгрессе сообщил, что Трамп может объявить войну Венесуэле в ходе рождественского обращения к нации 17 декабря. Незадолго до этого президент США ввел блокаду всех подсанкционных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Трамп обвинил руководство республики в «краже активов, терроризме, контрабанде наркотиков и торговле людьми».

Накануне обращения Трампа в небе у берегов Венесуэлы были замечены три американских военных самолета. Однако в итоге глава Штатов, обращаясь к американцам, ни разу не упомянул Венесуэлу. Он говорил о миграционной политике, борьбе с наркоторговлей и экономической политике США.