 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Трамп выступит с обращением на необъявленную тему 19 декабря

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Дональд Трамп 19 декабря выступит с обращением на необъявленную тему. Это следует из опубликованного расписания Белого дома.

Выступление состоится в 13:00 по восточному времени (21:00 мск — РБК). Трамп будет говорить из комнаты Рузвельта в официальной резиденции президента США.

Трамп подписал масштабный военный бюджет с поддержкой Киева
Политика
Дональд Трамп

Ранее журналист Такер Карлсон со ссылкой на источник в конгрессе сообщил, что Трамп может объявить войну Венесуэле в ходе рождественского обращения к нации 17 декабря. Незадолго до этого президент США ввел блокаду всех подсанкционных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Трамп обвинил руководство республики в «краже активов, терроризме, контрабанде наркотиков и торговле людьми».

Накануне обращения Трампа в небе у берегов Венесуэлы были замечены три американских военных самолета. Однако в итоге глава Штатов, обращаясь к американцам, ни разу не упомянул Венесуэлу. Он говорил о миграционной политике, борьбе с наркоторговлей и экономической политике США.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
Дональд Трамп США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Такер Карлсон фото
Такер Карлсон
журналист, телеведущий
16 мая 1969 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Трамп заявил о планах «вернуть американцев на Луну» к 2028 году
Технологии и медиа
Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта
Политика
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 18 дек, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 18 дек, 17:49
Совфед одобрил закон о возврате земель жителям трех приграничных регионов Недвижимость, 11:57
Как регионы решают проблему IТ-кадров Отрасли, 11:57
Искусство жить: как устроен премиальный ЖК в Марьиной роще РБК и TATE, 11:56
Прямая линия Владимира Путина. Прямая трансляция Политика, 11:55
Началась прямая линия Путина Политика, 11:55
Совфед одобрил ужесточение наказаний за дезертирство для экс-заключенных Общество, 11:51
Вы можете больше: какие техники помогут сделать быстрый рывок в карьере Образование, 11:50
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Новый глава «Слуги народа» исключил планы ребрендинга партии Политика, 11:50
Трамп выступит с обращением на необъявленную тему 19 декабря Политика, 11:44
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Совфед одобрил удвоение штрафов за перевозку детей без автокресел Общество, 11:39
В Минусинске в 530 частных домах установили автоматизированные котлы Пресс-релиз, 11:34
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 11:30
Владимир Путин подводит итоги года. Онлайн Политика, 11:30