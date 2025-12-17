Такер Карлсон заявил о планах Трампа объявить войну Венесуэле

По словам Карлсона, о подготовке конфликта уже проинформировали конгрессменов, о чем ему сообщил один из них. Сегодня в 5:00 мск Белый дом анонсировал обращение Дональда Трампа к нации, его тема не раскрывалась

Такер Карлсон (Фото: Saul Loeb / Getty Images)

Американский журналист Такер Карлсон в подкасте Judging Freedom заявил, что президент США Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле во время запланированного обращения к нации в Овальном кабинете.

По его словам, один из членов конгресса рассказал ему, что законодателей накануне проинформировали о «неминуемой войне» с Венесуэлой.

«Вот что мне известно на данный момент: вчера членов конгресса проинформировали о том, что надвигается война и что об этом будет объявлено сегодня в 9 вечера в обращении президента к нации (5:00 мск. — РБК). Произойдет ли это на самом деле — кто знает? Я не знаю. И я не хочу преувеличивать объем своих знаний — он в целом довольно ограничен, — но именно это сегодня утром сообщил мне один из членов конгресса», — сказал Карлсон автору подкаста Эндрю Наполитано.

Обращение Трампа, которое должно состояться ранним утром по московскому времени, происходит на фоне эскалации напряженности между США и Венесуэлой, включая усиление американской военной активности в Карибском бассейне и обвинения в адрес Каракаса в наркоторговле и других преступлениях со стороны Вашингтона. Белый дом заранее не анонсировал тему выступления президента.

К ноябрю в Карибском бассейне у Венесуэлы была развернута группировка американских военных кораблей, включая эсминцы и десантные судов, а численность военных США в регионе оценивается до 16 тыс. человек. В декабре к ним добавилась авианосная ударная группа во главе с USS Gerald R. Ford, которая действует в южной части Карибского моря.

Увеличение Соединенными Штатами своей военной группировки возле Венесуэлы повышает напряженность в регионе, говорил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, Москва находится в «плотном контакте» с Каракасом.

«Мы считаем, что ничем не оправданное наращивание американской группировки в южной части Карибского бассейна (и не только) создает обстановку повышенной напряженности и никого в этом кроме самих США винить нельзя», — сказал дипломат.