 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Такер Карлсон заявил о планах Трампа объявить войну Венесуэле

По словам Карлсона, о подготовке конфликта уже проинформировали конгрессменов, о чем ему сообщил один из них. Сегодня в 5:00 мск Белый дом анонсировал обращение Дональда Трампа к нации, его тема не раскрывалась
Такер Карлсон
Такер Карлсон (Фото: Saul Loeb / Getty Images)

Американский журналист Такер Карлсон в подкасте Judging Freedom заявил, что президент США Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле во время запланированного обращения к нации в Овальном кабинете.

По его словам, один из членов конгресса рассказал ему, что законодателей накануне проинформировали о «неминуемой войне» с Венесуэлой.

«Вот что мне известно на данный момент: вчера членов конгресса проинформировали о том, что надвигается война и что об этом будет объявлено сегодня в 9 вечера в обращении президента к нации (5:00 мск. — РБК). Произойдет ли это на самом деле — кто знает? Я не знаю. И я не хочу преувеличивать объем своих знаний — он в целом довольно ограничен, — но именно это сегодня утром сообщил мне один из членов конгресса», — сказал Карлсон автору подкаста Эндрю Наполитано.

Трамп объявил о скором начале наземных ударов по Венесуэле
Политика

Обращение Трампа, которое должно состояться ранним утром по московскому времени, происходит на фоне эскалации напряженности между США и Венесуэлой, включая усиление американской военной активности в Карибском бассейне и обвинения в адрес Каракаса в наркоторговле и других преступлениях со стороны Вашингтона. Белый дом заранее не анонсировал тему выступления президента.

Венесуэльская нефть и США: что стоит за угрозой конфликта
Радио

К ноябрю в Карибском бассейне у Венесуэлы была развернута группировка американских военных кораблей, включая эсминцы и десантные судов, а численность военных США в регионе оценивается до 16 тыс. человек. В декабре к ним добавилась авианосная ударная группа во главе с USS Gerald R. Ford, которая действует в южной части Карибского моря.

Увеличение Соединенными Штатами своей военной группировки возле Венесуэлы повышает напряженность в регионе, говорил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, Москва находится в «плотном контакте» с Каракасом.

«Мы считаем, что ничем не оправданное наращивание американской группировки в южной части Карибского бассейна (и не только) создает обстановку повышенной напряженности и никого в этом кроме самих США винить нельзя», — сказал дипломат.

Теги
Венесуэла Дональд Трамп война Такер Карлсон

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Трамп обвинил власти Венесуэлы в «терроризме» и ввел блокаду танкеров
Политика
Трамп объявил о скором начале наземных ударов по Венесуэле
Политика
МИД рассказал, что делает для помощи Венесуэле в «правильном решении»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 22:38 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 22:38
Премьер Италии исключила отправку итальянских солдат на Украину Политика, 22:54
Польша развернет производство мин для размещения на границе с Россией Политика, 22:51
Такер Карлсон заявил о планах Трампа объявить войну Венесуэле Политика, 22:30
Мелони назвала три элемента гарантий безопасности для Украины Политика, 22:24
Почему Египет импортирует продукты питания РБК и РЭЦ, 22:23
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:21
Лурье заявила, что Долина не предлагала ей вернуть деньги за квартиру Общество, 22:17
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 22:05
«Оскар» решил перевести трансляцию церемонии с телевидения на YouTube Технологии и медиа, 21:46
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Обладатель Кубка Стэнли Кузнецов впервые забил за «Металлург» Спорт, 21:45
Politico узнало, что переговоры в ЕС по активам России «пошли вспять» Политика, 21:33
В Балашихе полностью восстановили электроснабжение после аварии Общество, 21:32
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23