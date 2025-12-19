Трамп подписал масштабный военный бюджет с поддержкой Киева

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2026 финансовый год в размере свыше $900 млрд, $400 млн которого пойдут на оружие для Киева.

Всего в документе более 3 тыс. страниц. Он предусматривает, что оборонный бюджет на 2026 год составит $901 млрд — на $8 млрд больше, чем запрашивала администрация президента.

Летом США и НАТО запустили новую схему поддержки Украины в военной сфере, при которой европейские страны-члены и Канада берут на себя финансирование закупок вооружений. Уже в середине сентября Пентагон одобрил первые две поставки на сумму $500 млн.

Материал дополняется