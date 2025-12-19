Трамп подписал масштабный военный бюджет с поддержкой Киева
Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2026 финансовый год в размере свыше $900 млрд, $400 млн которого пойдут на оружие для Киева.
Всего в документе более 3 тыс. страниц. Он предусматривает, что оборонный бюджет на 2026 год составит $901 млрд — на $8 млрд больше, чем запрашивала администрация президента.
Летом США и НАТО запустили новую схему поддержки Украины в военной сфере, при которой европейские страны-члены и Канада берут на себя финансирование закупок вооружений. Уже в середине сентября Пентагон одобрил первые две поставки на сумму $500 млн.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы