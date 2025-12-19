 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп подписал масштабный военный бюджет с поддержкой Киева

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2026 финансовый год в размере свыше $900 млрд, $400 млн которого пойдут на оружие для Киева.

Всего в документе более 3 тыс. страниц. Он предусматривает, что оборонный бюджет на 2026 год составит $901 млрд — на $8 млрд больше, чем запрашивала администрация президента.

Летом США и НАТО запустили новую схему поддержки Украины в военной сфере, при которой европейские страны-члены и Канада берут на себя финансирование закупок вооружений. Уже в середине сентября Пентагон одобрил первые две поставки на сумму $500 млн.

Материал дополняется

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп оборонный бюджет
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

Лента новостей
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
Бывший чемпион NASCAR Грэг Биффл погиб в авиакатастрофе в США Общество, 03:49
Число приостановивших полеты аэропортов за ночь возросло до пяти Политика, 03:37
Euractiv узнал о предложении ЕС «неограниченных гарантий» для Бельгии Политика, 03:35
Трамп подписал масштабный военный бюджет с поддержкой Киева Политика, 03:12
Демократы опубликовали новые фотографии из архива Джеффри Эпштейна Политика, 02:39
TikTok подписал сделку о продаже бизнеса в США Технологии и медиа, 02:26
Трамп заявил о планах «вернуть американцев на Луну» к 2028 году Технологии и медиа, 01:56
Лукашенко назвал Меланию Трамп самым сильным оружием президента США Политика, 01:21
В Одессе прогремели взрывы Политика, 01:13
Хегсет объяснил ожирением и глупостью проблему с набором в армию США Общество, 01:08
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
ЕС не показал первую главу коммюнике после встречи по активам России Политика, 00:50
Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения на полеты Политика, 00:46