Война санкций
0

Орбан объяснил причину отказа ЕС от конфискации российских активов

Орбан: ЕС не стал конфисковывать активы России из-за опасений ответа Москвы
Сюжет
Война санкций
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Yves Herman / Reuters)

Евросоюз отказался от идеи конфисковать замороженные активы России из-за опасений ответных действий. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после первого дня саммита ЕС, который проходит в Брюсселе, передало венгерское издание ORIGO.

По его словам, после оценки возможных последствий для стран ЕС выяснилось, что объем активов частных европейских компаний в России превышает объем замороженных российских активов в ЕС. Орбан подчеркнул, что в случае ответных действий со стороны России Европа не выигрывает, а проигрывает.

Орбан назвал «мертвой» идею об использовании российских активов
Политика
Виктор Орбан

Также премьер-министр Венгрии отметил, что идея использования замороженных российских активов для финансирования Украины «глупая». По его словам, предложение не будет принято, так как не сможет получить большинство голосов. По итогам первого дня саммита лидеры стран Евросоюза не пришли к соглашению об использовании российских суверенных активов для «репарационного кредита» Украине.

В начале декабря Еврокомиссия одобрила два варианта поддержки Украины. Один из них предполагает выдачу «потенциального репарационного кредита» за счет российских активов. Как писал ранее Euractiv, семь стран не поддерживают идею конфискации замороженных в Европе российских активов. Среди них — Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия. В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что отказ от использования этих средств нанесет удар по ЕС на долгие годы.

12 декабря Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке российских активов на сумму €210 млрд. Представитель МИДа Мария Захарова, комментируя это решение, охарактеризовала европейские власти как «наперсточников».

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Теги
Персоны
Анастасия Карева
российские активы заморозка Виктор Орбан ЕС
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года

