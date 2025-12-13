 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

МИД одним словом отреагировал на бессрочную заморозку активов России в ЕС

Захарова — о решении ЕС бессрочно заморозить активы России: наперсточники
Сюжет
Война санкций

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя решение о бессрочной блокировке российских активов, охарактеризовала европейские власти как «наперсточников». Ее слова передает ТАСС.

«Наперсточники», — сказала представитель МИДа на просьбу прокомментировать решение Совета Европы от 12 декабря.

В своем телеграм-канале Захарова также отреагировала на высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европа посылает России сигнал, что издержки России будут «неуклонно расти» по мере ее участия в конфликте с Украиной. Представитель МИД отметила рост издержек стран Евросоюза, сославшись на заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас в начале декабря о том, что страны Евросоюза потратили на поддержку Украины более €187 млрд.

«Анекдот, конечно. Пусти Урсулу в огород», — написала Захарова.

Совет ЕС ввел бессрочную блокировку российских активов на €210 млрд, отказавшись от продления этого статуса каждые полгода. Решение поддержали Бельгия, Италия, Мальта и Болгария.

ЕС решил бессрочно заморозить российские активы
Радио

Мера направлена на убеждение Бельгии, ранее выступавшей против изъятия, одобрить план предоставления Украине «репарационного кредита» до €165 млрд из будущих доходов от замороженных российских активов. Окончательное согласование запланировано на 18 декабря.

В ЕС подчеркнули, что голосование не предопределяет судьбу активов — окончательное решение об их использовании остается за лидерами стран-членов.

Бессрочная заморозка российских активов рассматривается как шаг, который в перспективе может привести либо к их полной конфискации, либо стать предметом переговоров в составе более широкого пакетного соглашения, в зависимости от дальнейшего развития отношений между ЕС и Россией. Такое мнение выразил управляющий партнер юридической компании GRM Константин Каричев в эфире Радио РБК.

Возможность использования замороженных в Европе российских активов во многом будет зависеть от позиции президента США Дональда Трампа, считает профессор кафедры политологии Финансового университета Александр Шатилов. «Если Трампу не удастся все-таки переломить эту ситуацию, то решение может быть принято и может иметь крайне печальные последствия для мира на Украине и вообще отношений России и Запада, прежде всего России и Европы в целом», — предупредил он в эфире телеканала РБК.

В ответ Россия обещает «серьезные последствия» и готовит ответные меры. Так, российский Центробанк уже подал иск к депозитарию Euroclear, в котором хранится большая часть замороженных в Европе российских активов.

