Орбан назвал «мертвой» идею об использовании российских активов

Виктор Орбан (Фото: Yves Herman / Reuters)

Идея об использовании замороженных российских активов «мертва». Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Брюсселе, где проходит двухдневный саммит лидеров Евросоюза, передало Politico.

По словам премьера, предложение не будет принято, так как не сможет получить большинство голосов.

«Думаю, это мертвый вопрос», — сказал Орбан журналистам, отметив, что идея использования замороженных российских активов для финансирования Украины «глупая».

Против конфискации активов публично выступил и премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер. Он заявил, что это нарушит международное право. Политик добавил, что Бельгия не будет единолично нести ответственность за судебные иски со стороны Москвы, если активы все же будут конфискованы. Де Вевер также настаивает на гарантиях ЕС, чтобы возможные риски были разделены между всеми странами Евросоюза.

17 декабря Орбан уже заявлял, что вопрос об использовании активов России снят с повестки саммита ЕС. Однако официальных подтверждений этому нет.

В то же время Politico писало, что лидеры стран ЕС разделились на два лагеря. Германия, а также страны Северной и Восточной Европы поддерживают «репарационный кредит» Украине за счет замороженных российских активов. Против выступают Венгрия, Италия, Бельгия, Словакия, Болгария и Рим.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен перед началом саммита 18 декабря заявила, что его участники не покинут Европейский совет, пока не определятся с источником дальнейшего финансирования Украины — за счет бюджета ЕС или с использованием российских активов.