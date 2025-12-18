 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Орбан назвал «мертвой» идею об использовании российских активов

Сюжет
Война санкций
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Yves Herman / Reuters)

Идея об использовании замороженных российских активов «мертва». Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Брюсселе, где проходит двухдневный саммит лидеров Евросоюза, передало Politico.

По словам премьера, предложение не будет принято, так как не сможет получить большинство голосов.

«Думаю, это мертвый вопрос», — сказал Орбан журналистам, отметив, что идея использования замороженных российских активов для финансирования Украины «глупая».

Politico сообщило о попытках США помешать использованию ЕС активов России
Политика
Фото:Kent Nishimura / Getty Images

Против конфискации активов публично выступил и премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер. Он заявил, что это нарушит международное право. Политик добавил, что Бельгия не будет единолично нести ответственность за судебные иски со стороны Москвы, если активы все же будут конфискованы. Де Вевер также настаивает на гарантиях ЕС, чтобы возможные риски были разделены между всеми странами Евросоюза.

17 декабря Орбан уже заявлял, что вопрос об использовании активов России снят с повестки саммита ЕС. Однако официальных подтверждений этому нет.

В то же время Politico писало, что лидеры стран ЕС разделились на два лагеря. Германия, а также страны Северной и Восточной Европы поддерживают «репарационный кредит» Украине за счет замороженных российских активов. Против выступают Венгрия, Италия, Бельгия, Словакия, Болгария и Рим.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен перед началом саммита 18 декабря заявила, что его участники не покинут Европейский совет, пока не определятся с источником дальнейшего финансирования Украины — за счет бюджета ЕС или с использованием российских активов.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
Виктор Орбан Евросоюз российские активы
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года

