Политика⁠,
0

В Венесуэле заявили, что зависимость США от нефти «не знает пределов»

«РИА Новости»: постпред Венесуэлы заявил о бесконечной зависимости США от нефти

США стремятся к установлению контроля над природными ресурсами Венесуэлы, а зависимость Вашингтона от нефти «не знает предела», следует из письма постпреда Венесуэлы при ООН Самуэля Монкады на имя председателя Совета Безопасности ООН, имеющегося в распоряжении у «РИА Новости».

«Зависимость США от нефти не знает пределов, а все предлоги, выдвигавшиеся в последние недели в отношении нашей страны, были лишь дымовой завесой», — говорится в письме венесуэльского дипломата.

По данным агентства, Монкада также назвал планы США в отношении венесуэльских ресурсов «гигантским актом вымогательства против суверенного государства».

Reuters узнал об обращении Венесуэлы к Совбезу ООН на фоне «агрессии» США
Политика

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены вернуть нефть, которую, по его мнению, Венесуэла «незаконно забрала».

Накануне США ввели полную блокаду всех нефтяных танкеров, попавших под санкции и следующих в Венесуэлу или из нее. Власти страны Трамп охарактеризовал как иностранную террористическую организацию, обвинив их в краже активов, терроризме, наркотрафике и торговле людьми.

Почти 20% мировых доказанных запасов нефти, около 300 млрд баррелей, сосредоточены в Венесуэле. Для сравнения, Саудовская Аравия, Иран и Ирак располагают примерно по 200 млрд баррелей, а Россия и США — около 80 и 74 млрд баррелей соответственно.

С ноября в Карибском бассейне развернута американская военная группировка, включающая эсминцы и десантные корабли, численность контингента достигла 16 тыс. человек. В декабре к ним присоединилась авианосная ударная группа под командованием USS Gerald R. Ford.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Вашингтон нефть Венесуэла ООН

