Война санкций⁠,
0

Politico узнало о главной цели стран ЕС на саммите в Брюсселе

Politico: цель саммита ЕС — убедить Бельгию по российским активам
Сюжет
Война санкций
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Основной целью стран Евросоюза на саммите 18-19 декабря является необходимость убедить Бельгию поддержать изъятие замороженных активов России. Об этом высокопоставленный чиновник ЕС сообщил Politico.

Собеседник издания сказал, что «вся суть четвергового саммита — убедить Бельгию отказаться от возражений, даже если для этого придется вести переговоры до глубокой ночи».

Сможет ли ЕС на итоговом саммите принять ключевые решения по Украине
Политика
Фото:София Гатилова / Reuters

При этом 17 декабря Politico писало, что несогласие Бельгии является лишь формальным препятствием, тогда как истинной причиной раскола в блоке названо давление администрации президента США Дональда Трампа, которая убеждает отдельные европейские столицы отказаться от плана. Это влияние уже привело к формированию лагеря противников изъятия активов, куда в частности входят Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Провал соглашения ослабит позиции Украины на возможных мирных переговорах и станет сигналом о неспособности ЕС действовать самостоятельно в условиях нового мирового порядка, говорится в материале. В качестве одного из крайних вариантов страны ЕС обсуждаются обход возражений через голосование квалифицированным большинством («за» должны будут проголосовать 15 из 27 государств). Тогда Бельгия де-факто будет отодвинута в сторону.

Вместе с тем, как заявили бельгийские чиновники, попытка их переиграть бессмысленна: средства, находящиеся в депозитарии Euroclear, просто не будут разблокированы.

В итоге лидерам ЕС предстоит лично найти компромисс, от которого зависит не только финансовая устойчивость Украины, но и политическая дееспособность самого Евросоюза, говорилось в статье.

После начала военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили золотовалютные резервы России примерно на €300 млрд. Более €200 млрд из этой суммы находится на счетах Euroclear (базируется в Бельгии). На прошлой неделе Евросоюз принял решение о заморозке российских активов на сумму €210 млрд на неопределенный срок вместо голосования каждые шесть месяцев о ее продлении. Банк России подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Источники РБК сообщили, что точная сумма претензий составляет 18 172 971 903 836 руб.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Евросоюз саммит Бельгия российские активы

