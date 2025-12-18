Politico узнало о главной цели стран ЕС на саммите в Брюсселе

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Основной целью стран Евросоюза на саммите 18-19 декабря является необходимость убедить Бельгию поддержать изъятие замороженных активов России. Об этом высокопоставленный чиновник ЕС сообщил Politico.

Собеседник издания сказал, что «вся суть четвергового саммита — убедить Бельгию отказаться от возражений, даже если для этого придется вести переговоры до глубокой ночи».

При этом 17 декабря Politico писало, что несогласие Бельгии является лишь формальным препятствием, тогда как истинной причиной раскола в блоке названо давление администрации президента США Дональда Трампа, которая убеждает отдельные европейские столицы отказаться от плана. Это влияние уже привело к формированию лагеря противников изъятия активов, куда в частности входят Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Провал соглашения ослабит позиции Украины на возможных мирных переговорах и станет сигналом о неспособности ЕС действовать самостоятельно в условиях нового мирового порядка, говорится в материале. В качестве одного из крайних вариантов страны ЕС обсуждаются обход возражений через голосование квалифицированным большинством («за» должны будут проголосовать 15 из 27 государств). Тогда Бельгия де-факто будет отодвинута в сторону.

Вместе с тем, как заявили бельгийские чиновники, попытка их переиграть бессмысленна: средства, находящиеся в депозитарии Euroclear, просто не будут разблокированы.

В итоге лидерам ЕС предстоит лично найти компромисс, от которого зависит не только финансовая устойчивость Украины, но и политическая дееспособность самого Евросоюза, говорилось в статье.

После начала военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили золотовалютные резервы России примерно на €300 млрд. Более €200 млрд из этой суммы находится на счетах Euroclear (базируется в Бельгии). На прошлой неделе Евросоюз принял решение о заморозке российских активов на сумму €210 млрд на неопределенный срок вместо голосования каждые шесть месяцев о ее продлении. Банк России подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Источники РБК сообщили, что точная сумма претензий составляет 18 172 971 903 836 руб.