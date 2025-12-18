Сможет ли ЕС на итоговом саммите принять ключевые решения по Украине Речь идет о механизме ее финансирования и гарантиях безопасности

Европейские лидеры встретятся в Брюсселе, чтобы согласовать новый механизм финансирования Украины, а также обсудить гарантии безопасности для нее. Какие разногласия раздирают блок в связи с этим — в материале РБК

18–19 декабря в Брюсселе пройдет заключительный в этом году саммит ЕС. Европейские лидеры надеются согласовать способ финансирования Украины в 2026–2027 годах, чтобы покрывать ее потребности в области обороны. Как следует из анонса встречи, в ее повестке есть и обсуждение мирного урегулирования конфликта: европейцы намерены разработать «надежные и заслуживающие доверия» гарантии безопасности для республики на случай достижения перемирия.

14 и 15 декабря в Берлине прошли консультации американской и украинской делегаций насчет мирного плана Дональда Трампа, европейцы также подключились к ним. По итогам консультаций Киев согласился на ряд уступок, в том числе допустил исключение из плана пункта о вступлении республики в НАТО. Взамен Украина рассчитывает получить от США и европейских союзников гарантии безопасности, подобные тем, что содержатся в статье 5 Устава Североатлантического альянса (агрессия против одной страны НАТО расценивается как агрессия против всех).

После переговоров в Берлине неназванный американский чиновник сообщил Sky News и Bloomberg, что решенными можно считать 90% вопросов мирного соглашения между Киевом и Москвой. Вместе с тем, как признал президент Украины Владимир Зеленский, позиции Киева и Вашингтона все еще расходятся относительно территорий. По информации The Wall Street Journal, в Берлине украинский лидер отказался от вывода войск из Донбасса и создания там «демилитаризованной буферной зоны», настаивая, что отправной точкой в переговорах должна быть текущая линия фронта. Следующий раунд консультаций переговорщики США и Украины могут провести в Майами в грядущие выходные. В Вашингтоне рассчитывают выйти на сделку в кратчайшие сроки, к 25 декабря, когда на Западе будут праздновать Рождество. В Кремле ожидают, когда Белый дом проинформирует российскую сторону об итогах переговоров в Берлине, заявил 17 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Москве еще не видели документы, которые появились в результате последних обсуждений.

Какие гарантии безопасности Европа готова предложить

На переговорах в Берлине европейцы и американцы, как утверждает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, достигли соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 Устава НАТО. По информации источников издания, в документе подробно изложено, как союзники будут защищать Украину от возможных военных действий со стороны России.

Некоторые детали этого соглашения европейцы обнародовали в совместном заявлении, выпущенном по итогам консультаций. В частности, они обязуются оказывать поддержку Украине в создании вооруженных сил, численность которых не будет превышать в мирное время 800 тыс. человек. Кроме того, Европа намерена возглавить так называемые многонациональные силы на территории республики с целью обеспечить исполнение потенциального мирного соглашения. В миссии будут принимать участие заинтересованные страны «коалиции желающих» при поддержке США. Предполагается, что эта мера будет способствовать «восстановлению украинских вооруженных сил, обеспечению безопасности украинского воздушного пространства и поддержанию безопасности на море, в том числе путем проведения операций на территории Украины».

«Коалиция желающих» — объединение более чем из 30 стран, главным образом европейских, которые разрабатывают гарантии безопасности для Украины на случай достижения перемирия. Инициаторами этого формата в конце прошлого года выступили президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Они же первыми выдвинули идею отправки европейского контингента на Украину для контроля за режимом прекращения огня. Но до сих пор европейцам не удавалось достичь единства в этом вопросе, как и добиться от США готовности оказать им поддержку. Примечательно, что, по данным The Wall Street Journal, идею направить войска на Украину после окончания боев ранее выдвигал сам Трамп.

16 декабря Стармер, отвечая на вопросы британских парламентариев, заявил, что «коалиция желающих» разработала планы, как усилить обороноспособность Украины и развернуть войска на ее территории. «Мы обсудили это с военными планировщиками и сказали им, что нам нужны планы для воздушных, морских и наземных операций, а также для собственных сил Украины. Так что теперь у нас есть военные планы по каждому из этих направлений», — сообщил он.

По информации NYT, европейцы и американцы условились, что европейские войска будут базироваться на западе Украины, вдали от линии прекращения огня, а США будут предоставлять разведывательную информацию. Огласить точный список участниц этой миссии со стороны Европы собеседники издания отказались. Зеленский заявил накануне, что каждая страна уже понимает свою роль или объем поставок. «Некоторые готовы предоставить только разведданные, другие готовы предоставить войска. Это зафиксировано в документе», — отметил он на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Шуфом в Гааге.

В сентябре Макрон сообщил, что 26 стран коалиции заявили о готовности отправить войска на Украину или выделить средства для поддержки этой миссии и обеспечения безопасности страны на море и в небе. Примечательно, что к заявлению европейских лидеров по итогам консультаций в Берлине не присоединился премьер Испании Педро Санчес. Хотя его польский коллега Дональд Туск и числится среди подписантов, после встречи в Берлине он заявил, что Варшава не будет направлять свои войска для участия в многонациональной миссии. «Я уже не раз ясно заявлял нашу позицию. Главная задача Польши — защита восточного фланга НАТО», — отметил Туск и пояснил, что его страна готова оказать логистическую поддержку европейской миссии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не допустит отправки европейских войск на Украину. «Это абсолютно красная линия, пересечения которой Венгрия не допустит ни в коем случае. Это несет угрозу эскалации конфликта», — заявил дипломат на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе 15 декабря.

В Москве неоднократно выступали против размещения западных войск на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров пояснил, что «появление войск, вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами ничего в этом плане не меняет. 17 декабря Дмитрий Песков повторил, что позиция России «хорошо известна» и «абсолютно последовательна», однако на этот раз не стал исключать дальнейшие обсуждения на этот счет. «Опять же, это предмет для обсуждения», — добавил он.

Не менее категорична позиция Венгрии относительно членства Украины в ЕС, которое Киев и Брюссель считают альтернативной гарантией безопасности. «Одна из самых сильных долгосрочных гарантий и одновременно самая четкая — это путь Украины в Европейский союз. Эти гарантии безопасности должны быть подкреплены твердыми принципами», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне саммита ЕС.

Гарантированное членство Украины в блоке — один из пунктов разрабатываемого сейчас плана мирного урегулирования: как сообщила 10 декабря The Washington Post, ссылаясь на американских и украинских чиновников, план предполагает, что Киев присоединится к ЕС к 2027 году. Пока европейцы не спешат называть четкий срок завершения евроинтеграции Украины. Вместе с тем на неформальной встрече европейских министров по делам ЕС, которая состоялась во Львове 11–12 декабря, было принято решение начать новые технические переговоры с Киевом, чтобы обойти несогласие Венгрии, которая последовательно блокирует вступление республики в союз. Сийярто заявил журналистам в Брюсселе, что этот шаг не обеспечит Киеву гарантий безопасности, а несет для всей Европы угрозу войны с Россией.

Как ЕС пытается обеспечить финансирование Украины

Накануне саммита фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен в ближайшие дни определиться с механизмом финансирования Украины — будет оно осуществляться в кредит или за счет использования замороженных российских активов. Согласно оценкам Международного валютного фонда (МВФ) и подсчетам ЕС, потребности Украины на 2026 и 2027 годы превышают €137 млрд. «Две трети этой суммы должна покрыть Европа. И речь идет не только о цифрах, но и об укреплении способности Украины обеспечить подлинный мир — справедливый, прочный, защищающий Украину и Европу», — заявила глава Еврокомиссии.

В начале декабря Еврокомиссия официально предложила странам ЕС два варианта финансирования Украины: привлечение заемных средств под гарантии общеевропейского бюджета или выдача «репарационного кредита» в размере €210 млрд из замороженных российских активов. Всего после начала операции на Украине в западных странах оказались заблокированными российские активы на сумму около €260 млрд (большая их часть находится в бельгийском депозитарии Euroclear). 12 декабря ЕС принял решение о бессрочной заморозке российских активов. В тот же день Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear, сумма российских претензий превышает 18 трлн руб. Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет воровством и не оставит без ответа.

До сих пор против использования российских активов для поддержки Украины активнее всего выступала Бельгия, указывая на риски, которые повлечет этот шаг для ее налогоплательщиков. По информации Euractiv, в последние дни позицию Бельгии также поддержали Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

В преддверии финального саммита года европейские чиновники активно пытались переубедить бельгийских коллег: 16 декабря состоялось очередное заседание на уровне послов ЕС, к которому Еврокомиссия разработала «компромиссный документ» с гарантиями для Бельгии на случай ответных судебных исков России. В частности, королевству обещана компенсация в полном объеме, если оно столкнется с ответными мерами. Однако, как стало известно Politico, бельгийские власти отказались от этой схемы.

Согласно правилам ЕС, для одобрения кредита Украине потребуется квалифицированное большинство, то есть согласие не менее 15 стран блока, представляющих не менее 65% его населения. Однако еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис весьма уклончиво ответил на просьбу журналистов прокомментировать возможность обойти несогласие Бельгии таким образом. «Я бы не стал вдаваться в гипотетические сценарии», — сказал он, добавив, что предложения ЕК «продвигаются». Глава Евросовета Антониу Кошта и вовсе заявил, что ЕС не будет настаивать на саммите на предоставлении Украине репарационного кредита, если Бельгия выступит против. «Мы не собираемся голосовать против Бельгии», — пояснил он в интервью франкоязычному телеканалу RTBF 16 декабря.

Как сообщает Politico, этот вопрос остается проблемным не столько из-за позиции Бельгии, сколько из-за США. Неназванные европейские чиновники сообщили изданию, что представители администрации Трампа оказывают давление на европейские правительства, по крайней мере на те, которые они считают наиболее дружественными, с целью добиться отклонения плана использовать российские активы для финансирования Украины. Один из собеседников добавил, что к настоящему времени шансы на заключение сделки только снизились. «Мне хотелось плакать», — сказал он, описывая настроение на встрече министров по делам ЕС в Брюсселе 15 декабря.

Американский вариант использования замороженных российских активов, представленный в изначальном плане США из 28 пунктов, вызвал серьезное недовольство в ЕС. Европейцы были не согласны с тем, что американская сторона получит 50% прибыли от использования российских средств, инвестированных в республику, и активизировали обсуждение возможности использовать эти средства для восстановления Украины. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в интервью ZDF 16 декабря, что ЕС будет «серьезно подорван на долгие годы», если не сможет заключить соглашение о финансировании Украины.