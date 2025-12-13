 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп заявил о «большом прогрессе» в процессе урегулирования на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине

В мирном урегулировании конфликта между Россией и Украиной достигнут большой прогресс, заявил президент США Дональд Трамп, выступая на встрече в Овальном кабинете, трансляцию ведет Белый дом на YouTube.

Он отметил, что предотвратил эскалацию конфликта Таиланда и Камбоджи, поговорив с лидерами сторон, которые согласились вернуться к мирному соглашению, заключенному в октябре, после столкновений на границе.

«Я думал, что проще всего будет с теми странами, с которыми вы в некоторой степени знакомы, то есть с Россией и Украиной, но мы добиваемся большого прогресса», — сказал президент США.

Трамп предупредил о риске «доиграться» до третьей мировой
Политика
Дональд Трамп

Также Трамп ответил на вопрос журналистов о том, как будет работать демилитаризованная зона в Донбассе, сказав: «Я не хочу этого делать сейчас. Ситуация очень сложная. Но это сработало бы». Ранее о включении в мирный план пункта, предполагающего создание в Донбассе буферной зоны, сообщила The Washington Post. Le Monde написала, что Киев согласился на это. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в этом вопросе важна позиция граждан Украины, и допустил проведение референдума.

В конце ноября Трамп также заявил, что мир между Россией и Украиной приближается, а у США есть план его приближения.

Накануне американский президент предупредил об «играх», которые могут привести к третьей мировой войне, не уточнив, кто именно в них играет. По словам Трампа, он думал, что Вашингтон очень близок к заключению сделки с Россией и Украиной, но вопрос с территориями оказался очень проблемным. «Это похоже на сложную сделку с недвижимостью, умноженную на 1000», — сказал он.

Ранее в интервью Politico Трамп заявил, что американская делегация передала Киеву обновленный вариант мирного плана. По данным Axios, украинская сторона внесла в американский проект правки, которые включают предложения по территориальным вопросам и контролю над Запорожской АЭС.

В Кремле отмечали, что «сложнейшие переговоры» по урегулированию могут вестись только в тишине. Помощник российского президент Юрий Ушаков заявил, что Москва может быть недовольна новой версией мирного плана из 20 пунктов. Он заявил, что вся территория Донбасса принадлежит России, но допустил, что в перспективе там не будет ни российских, ни украинских войск, но останутся Росгвардия и российская полиция для соблюдения порядка.

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Дональд Трамп Россия Украина урегулирование мирный план
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
