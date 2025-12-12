Трамп предупредил о риске «доиграться» до третьей мировой

Трамп предупредил об «играх», которые могут привести к третьей мировой войне в контексте украинского урегулирования. Он также назвал очень сложным вопрос с территориями

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Американский президент Дональд Трамп предупредил об «играх», которые могут привести к третьей мировой войне. Он не уточнил, кому адресовано это обращение, но слова республиканца прозвучали в контексте Украины.

«Подобные вещи заканчиваются третьими мировыми войнами. Я говорил на днях: если все продолжат играть в такие игры, вы закончите третьей мировой войной. А мы не хотим увидеть такое», — сказал Трамп в Белом доме. Видео его выступления опубликовал C-Span.

Республиканец добавил, что это «не повлияло бы на Соединенные Штаты, если бы ситуация не вышла из-под контроля». США не вовлечены в конфликт, а только в переговоры, при этом Украина и Европа хотят, чтобы Вашингтон участвовал в разрешении ситуации, считает Трамп. При этом Вашингтон продает оружие странам НАТО, которое впоследствии получает Киев, подчеркнул он.

По словам главы Белого дома, он думал, что Вашингтон очень близок к заключению сделки с Россией и Украиной, но вопрос с территориями оказался очень проблемным. «Это, знаете ли, немного сложно, потому что вы делите землю определенным образом. Это не самое простое дело. Это похоже на сложную сделку с недвижимостью, умноженную на 1000», — сказал он.

На мероприятии в Белом доме республиканец также заявил, что США «выкинули кое-что» из мирного плана по российско-украинскому конфликту. По его словам и президенту Украины Владимиру Зеленскому, и украинскому народу понравилась концепция сделки.

О том, что американская делегация передала Киеву обновленный вариант мирного плана, Трамп рассказал на этой неделе в интервью Politico. Axios сообщал, что правки Украины к мирному плану США включают в себя предложения по территориальным вопросам и по контролю над Запорожской АЭС.

По словам республиканца, США также примут участие в переговорах с представителями Европы и Украины в субботу, 13 декабря, если будет хороший шанс заключить мирную сделку. Он добавил, что Вашингтон поможет с гарантиями безопасности.

В Кремле отмечали, что «сложнейшие переговоры» по урегулированию могут вестись только в тишине.