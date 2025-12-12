 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп предупредил о риске «доиграться» до третьей мировой

Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп предупредил об «играх», которые могут привести к третьей мировой войне в контексте украинского урегулирования. Он также назвал очень сложным вопрос с территориями
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Американский президент Дональд Трамп предупредил об «играх», которые могут привести к третьей мировой войне. Он не уточнил, кому адресовано это обращение, но слова республиканца прозвучали в контексте Украины.

«Подобные вещи заканчиваются третьими мировыми войнами. Я говорил на днях: если все продолжат играть в такие игры, вы закончите третьей мировой войной. А мы не хотим увидеть такое», — сказал Трамп в Белом доме. Видео его выступления опубликовал C-Span.

Республиканец добавил, что это «не повлияло бы на Соединенные Штаты, если бы ситуация не вышла из-под контроля». США не вовлечены в конфликт, а только в переговоры, при этом Украина и Европа хотят, чтобы Вашингтон участвовал в разрешении ситуации, считает Трамп. При этом Вашингтон продает оружие странам НАТО, которое впоследствии получает Киев, подчеркнул он.

Трамп исключил вероятность третьей мировой войны после мира в Газе
Политика
Дональд Трамп с подписанным соглашением на саммите, посвящённом прекращению войны в секторе Газа, Шарм-эль-Шейх, Египет

По словам главы Белого дома, он думал, что Вашингтон очень близок к заключению сделки с Россией и Украиной, но вопрос с территориями оказался очень проблемным. «Это, знаете ли, немного сложно, потому что вы делите землю определенным образом. Это не самое простое дело. Это похоже на сложную сделку с недвижимостью, умноженную на 1000», — сказал он.

Трамп рассказал, что из мирного плана «кое-что выбросили»
Политика
Дональд Трамп

На мероприятии в Белом доме республиканец также заявил, что США «выкинули кое-что» из мирного плана по российско-украинскому конфликту. По его словам и президенту Украины Владимиру Зеленскому, и украинскому народу понравилась концепция сделки.

О том, что американская делегация передала Киеву обновленный вариант мирного плана, Трамп рассказал на этой неделе в интервью Politico. Axios сообщал, что правки Украины к мирному плану США включают в себя предложения по территориальным вопросам и по контролю над Запорожской АЭС.

По словам республиканца, США также примут участие в переговорах с представителями Европы и Украины в субботу, 13 декабря, если будет хороший шанс заключить мирную сделку. Он добавил, что Вашингтон поможет с гарантиями безопасности.

В Кремле отмечали, что «сложнейшие переговоры» по урегулированию могут вестись только в тишине.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп США Украина Третья мировая война
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп заявил, что Россия и Китай хотят ядерного разоружения
Политика
Трамп рассказал, что из мирного плана «кое-что выбросили»
Политика
Трамп назвал условие для участия США во встрече с европейцами по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 10:10 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 10:10
Мадуро рассказал, что Путин просил его передать народу Венесуэлы Политика, 10:05
FT назвала главу Nvidia «человеком года» Общество, 10:05
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 10:03
Костин напомнил свой призыв о рубле в торговле, который не был услышан Финансы, 10:01
Москвичей в пятницу ожидают мокрый снег и ночные морозы Общество, 09:53
Во Внуково ввели ограничения полетов Политика, 09:51
Трамп предупредил о риске «доиграться» до третьей мировой Политика, 09:46
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Лидогенерация «любой ценой» устарела: 6 рабочих стратегий в маркетингеПодписка на РБК, 09:42
Объем введенных гостиничных номеров установит рекорд за 10 лет Недвижимость, 09:40
Создатель Brawl Stars Илкка Паананен: «Слово «менеджер» — ругательство» Образование, 09:39
Сколько Узбекистан зарабатывает на экспорте лимонов РБК и РЭЦ, 09:33
Банк России подаст иск к Euroclear в российский суд Политика, 09:33
Путин оценил выполнение ООН своей миссии словом «достойно» Политика, 09:23
Замедление неизбежно: какие IT-проекты выживут в 2026 годуПодписка на РБК, 09:21