Трамп заявил о приближении мира на Украине

У США есть план достижения урегулирования между Россией и Украиной, и мир «приближается», заявил американский президент Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Овальном кабинете, трансляцию вел Белый дом.

Трамп добавил, что «разговаривает с людьми» о возможном урегулировании, но не назвал конкретных собеседников.

Также республиканец отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется одобрить мирный план США. Трамп указал, что главы государства «нет козырей» на руках.

Содержание мирного плана из 28 пунктов, обнародованного украинским депутатом Алексеем Гончаренко и подтвержденного Белым домом, предполагает следующие условия: Крым, ЛНР и ДНР будут признаны де-факто российскими территориями, а статус Херсонской и Запорожской областей будет заморожен по текущей линии соприкосновения, «что означает де-факто признание» по ней. Украина, в свою очередь, не вступит в НАТО, но получит гарантии безопасности и проведет выборы в течение 100 дней. Со своей стороны, Россия будет реинтегрирована в мировую экономику, а снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в индивидуальном порядке.

Российский президент Владимир Путин на совещании Совбеза заявил, что Россия получила план по официальным каналам связи с США. Также он сообщил, что мирный план США может стать основной для урегулирования украинского конфликта.