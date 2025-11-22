 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и Украины⁠,
0

Трамп заявил о приближении мира на Украине

Трамп: мир между Россией и Украиной приближается
Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Военная операция на Украине

У США есть план достижения урегулирования между Россией и Украиной, и мир «приближается», заявил американский президент Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Овальном кабинете, трансляцию вел Белый дом.

Трамп добавил, что «разговаривает с людьми» о возможном урегулировании, но не назвал конкретных собеседников.

Также республиканец отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется одобрить мирный план США. Трамп указал, что главы государства «нет козырей» на руках.

Трамп заявил, что Зеленскому придется одобрить мирный план США
Политика

Содержание мирного плана из 28 пунктов, обнародованного украинским депутатом Алексеем Гончаренко и подтвержденного Белым домом, предполагает следующие условия: Крым, ЛНР и ДНР будут признаны де-факто российскими территориями, а статус Херсонской и Запорожской областей будет заморожен по текущей линии соприкосновения, «что означает де-факто признание» по ней. Украина, в свою очередь, не вступит в НАТО, но получит гарантии безопасности и проведет выборы в течение 100 дней. Со своей стороны, Россия будет реинтегрирована в мировую экономику, а снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в индивидуальном порядке.

Российский президент Владимир Путин на совещании Совбеза заявил, что Россия получила план по официальным каналам связи с США. Также он сообщил, что мирный план США может стать основной для урегулирования украинского конфликта.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Дональд Трамп Россия Украина перемирие
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп назвал альтернативу принятию Киевом мирного плана США
Политика
Трамп заявил, что Зеленскому придется одобрить мирный план США
Политика
Что Владимир Путин сказал о мирном плане Трампа по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 02:04 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 02:04
Минтранс не увидел нужды в получении прав для вождения электросамокатов Общество, 02:08
Мерц заявил, что согласовал с Трампом дальнейшие шаги по мирному плану Политика, 01:35
Трамп заявил о приближении мира на Украине Политика, 01:20
The Guardian узнала срок возможного визита в Москву делегации США Политика, 01:09
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Трамп назвал альтернативу принятию Киевом мирного плана США Политика, 01:00
Аэропорты Тамбова и Пензы приостановили полеты Политика, 00:46
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
В Польше призвали перенести посольство России из-за близости к Минобороны Политика, 00:43
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
США предупредили о рисках полетов в районе Венесуэлы на фоне эскалации Политика, 00:07
Трамп заявил, что Зеленскому придется одобрить мирный план США Политика, 00:04
США разрешили операции по АЭС «Пакш-2» с российскими банками Политика, 21 ноя, 23:53
Spiegel узнал, что Мерц не обсудил мирный план с США из-за болезни Трампа Политика, 21 ноя, 23:43
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21 ноя, 23:40