FT сообщила, почему Украина «застряла» с принятием мирного плана
Украинская сторона из-за мирного плана «застряла» между условиями, которые она не может принять, и между требованиями США, которые она не может отвергнуть. Об этом The Financial Times (FT) сообщил западный чиновник, знакомый с ходом обсуждений.
Украина не может принять требования по территориям. Об этом, в частности, говорил президент Украины Владимир Зеленский.
США же, в свою очередь, настаивают, чтобы Украина пошла на территориальные уступки. Президент США Дональд Трамп поставил Киеву дедлайн, пишет FT. По данным издания, американский лидер дал Зеленскому «несколько дней» на ответ по поводу мирного плана.
Сам Зеленский рассказал, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер в ходе телефонного разговора в субботу требовали от него «быстрого решения».
