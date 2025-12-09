Зеленский пообещал завтра передать США украинский вариант мирного плана

Владимир Зеленский (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Украина дорабатывает обновленный вариант мирного плана и будет готова передать его США уже завтра, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Суспiлне».

«Мы работаем на уровне наших советников, сегодня и завтра. Думаю, завтра мы уже передадим его», — сказал он.

По его словам, сейчас в работе находятся сразу три документа.

«Есть рамочный документ из 20 пунктов, который постоянно меняется. Второй — это гарантии безопасности. Я жду предложений от наших военных и их общения с американцами. И это нужно объединить с позицией Коалиции желающих. Третий документ — восстановление. Он должен заработать, когда закончится война или будет объявлено прекращение огня», — сказал Зеленский.

Материал дополняется.