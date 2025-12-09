 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Зеленский пообещал завтра передать США украинский вариант мирного плана

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Украина дорабатывает обновленный вариант мирного плана и будет готова передать его США уже завтра, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Суспiлне».

«Мы работаем на уровне наших советников, сегодня и завтра. Думаю, завтра мы уже передадим его», — сказал он.

По его словам, сейчас в работе находятся сразу три документа.

«Есть рамочный документ из 20 пунктов, который постоянно меняется. Второй — это гарантии безопасности. Я жду предложений от наших военных и их общения с американцами. И это нужно объединить с позицией Коалиции желающих. Третий документ — восстановление. Он должен заработать, когда закончится война или будет объявлено прекращение огня», — сказал Зеленский.

Материал дополняется.

Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 21:37 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 21:37
Почему Трамп заявил о необходимости провести выборы на Украине Политика, 21:55
ЦБ упростил проверку цепочек учета бумаг при переводе между брокерами Инвестиции, 21:49
Зеленский пообещал завтра передать США украинский вариант мирного плана Политика, 21:48
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Международная федерация гимнастики решила сменить название Спорт, 21:44
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 21:34
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Трансформация закупок: новые приоритеты российского бизнеса Отрасли, 21:29
Sportklub узнал, что Станкович близок к назначению в «Црвену звезду» Спорт, 21:27
Как малый бизнес превращает операционку в стратегическое преимущество Отрасли, 21:23
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
FT сообщила, почему Украина «застряла» с принятием мирного плана Политика, 21:20
Win-win-win: почему все выигрывают от бизнес-партнерств Тренды, 21:16
Испанский суд приостановил дело об убийстве российского перебежчика Политика, 21:13