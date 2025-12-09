 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

FT узнала, что Трамп поставил Украине дедлайн по принятию мирного плана

FT: Трамп поставил Украине дедлайн по принятию мирного плана
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп дал президенту Украины Владимиру Зеленскому «несколько дней» на ответ по поводу мирного плана. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

Сам Зеленский говорил, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер требовали от него «быстрого решения». Сам Трамп надеется, что заключить соглашение удастся к католическому Рождеству.

Сам Трамп разочарован тем, что Зеленский еще не ознакомился с мирным планом, говорил президент США накануне. «И я должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не ознакомился с [мирным] предложением», — говорил Трамп.

Материал дополняется

Персоны
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
