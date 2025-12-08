 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Зеленский объяснил, почему мирный план США сократили до 20 пунктов

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский&nbsp;
Владимир Зеленский  (Фото: Isabel Infantes / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация презентует США новую версию мирного плана, состоящего из 20 пунктов, из которого убрали неприемлемые для Киева положения, сообщает УНИАН.

Также глава государства отметил, что компромисс по территориальному вопросу «пока не найден». При этом, по его словам, США настроены на поиск компромисса, но остаются «сложные вопросы». Зеленский заявил, что у Украины нет ни конституционного, ни международного, ни морального права отдавать свои территории.

Материал дополняется

Егор Алимов
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
