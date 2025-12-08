Зеленский объяснил, почему мирный план США сократили до 20 пунктов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация презентует США новую версию мирного плана, состоящего из 20 пунктов, из которого убрали неприемлемые для Киева положения, сообщает УНИАН.
Также глава государства отметил, что компромисс по территориальному вопросу «пока не найден». При этом, по его словам, США настроены на поиск компромисса, но остаются «сложные вопросы». Зеленский заявил, что у Украины нет ни конституционного, ни международного, ни морального права отдавать свои территории.
Материал дополняется
