Лукашенко заявил, что Литва нагнетает проблему с метеозондами

Лукашенко заявил, что Литва нагнетает и политизирует проблему с метеозондами

Александр Лукашенко (Фото: Li Renzi / XinHua / Global Look Press)

Александр Лукашенко заявил, что власти Литвы нагнетают ситуацию вокруг воздушных шаров, якобы используемых для переправки контрабанды через границу. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого».

«То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать», — сказал президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, после детальной проработки вопроса, в том числе с участием гражданских пилотов, было установлено, что такие обвинения «нереальны» и не представляют угрозы.

«Вопрос проработан серьезно, вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары туда залетали, если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, они говорят: «Это никакой проблемы не представляет», — отметил президент Белоруссии.

Он также добавил, что, по его мнению, жители Литвы, Польши, Латвии и Эстонии не заинтересованы в конфликте.

9 декабря в Литве ввели режим чрезвычайной ситуации из-за прилетающих воздушных шаров с контрабандой из Белоруссии. По данным литовского МВД, решение действует по всей стране и позволяет оперативно задействовать военных, а также наладить более тесное взаимодействие между службами. Власти подчеркивают, что для населения никаких ограничений не последует, поскольку меры будут адресными и направлены исключительно на организаторов и исполнителей незаконной деятельности.

В МВД утверждают, что регулярный запуск метеозондов с контрабандой представляет угрозу для гражданской авиации и нарушает работу вильнюсского аэропорта.

В конце октября Литва на месяц закрыла границу с Белоруссией из-за инцидентов с метеозондами, используемыми для переброски контрабанды. Премьер-министр Инга Ругинене тогда назвала происходящее гибридной атакой.

В Белоруссии застряло больше тысячи грузовиков с литовскими номерами. Позже водителям разрешили покинуть территорию Белоруссии без фур. Александр Лукашенко заявлял, что Минск готов извиниться, если его ответственность за нарушения воздушного пространства будет доказана.

19 ноября Литва досрочно открыла границу, сославшись на изменившиеся обстоятельства, однако оставила за собой право вновь ввести ограничения.