В Литве ввели режим ЧС из-за метеозондов с контрабандой из Белоруссии
Правительство Литвы объявило режим чрезвычайной ситуации из-за прилетающих воздушных шаров с контрабандой из Белоруссии. По данным литовского МВД, режим чрезвычайного положения позволит ведомствам теснее координировать действия и привлечь военных, передает LRT.
В тексте постановления указано, что чрезвычайное положение вводится по всей стране из-за обнаружения воздушных шаров с контрабандой из соседней Белоруссии, представляющих угрозу интересам национальной безопасности Литвы. Руководителем государственного управления по чрезвычайным ситуациям назначили министра внутренних дел республики Владислава Кондратовича.
«Следует отметить, что введение чрезвычайного положения на всей территории страны не создаст неудобств для населения, поскольку применяемые меры будут адресными и соразмерными, направленными исключительно на организаторов и исполнителей противоправной деятельности», — приводит LRT заявление ведомства.
В МВД утверждают, что постоянный запуск метеозондов с контрабандой представляет угрозу для гражданской авиации Литвы и нарушает работу вильнюсского аэропорта. В результате, отмечает ведомство, теряется возможность перевозки пассажиров и грузов воздушным транспортом, что приводит к значительным финансовым потерям и наносит репутационный ущерб.
В конце октября Литва на месяц закрыла границу с Белоруссией из-за инцидентов с метеозондами, используемыми для переброски контрабанды. «Сегодня Литва сталкивается с гибридной атакой, вещи нужно называть своими именами», — заявила премьер-министр страны Инга Ругиниене. В Белоруссии застряло больше тысячи грузовиков с литовскими номерами. Позже литовским водителям разрешили покинуть страну, но без фур. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что Минск готов извиниться, если будет доказана его вина в инцидентах с метеозондами, которые нарушают воздушное пространство Литвы.
19 ноября Литва досрочно открыла границу, сославшись на «изменившиеся обстоятельства», но сохранила возможность вернуть ограничения.
