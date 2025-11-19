Литва решила открыть границу с Белоруссией

Речь идет о КПП «Шальчининкай» и «Мядининкай», они были закрыты в конце октября, после обнаружения метеозондов с контрабандой, которые нарушили работу аэропорта в Вильнюсе. В ответ Белоруссия перестала выпускать литовские фуры

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Правительство Литвы приняло решение открыть раньше запланированного срока два пункта пропуска на границе с Белоруссией, сообщает LRT.

Пункты пропуска «Шальчининкай» и «Мядининкай» были закрыты в конце октября на месяц, до полуночи 30 ноября, после того как на территории республики несколько раз были замечены метеозонды с контрабандой из Белоруссии, что привело к нарушению работы аэропорта в Вильнюсе.

«Учитывая принятые Комиссией по национальной безопасности (NSK 18 ноября текущего года решения о том, что обстоятельства изменились и ограничения на пересечение государственной границы, установленные 29 октября 2025 года <...>, больше не нужны, в целях обеспечения внутренней безопасности целесообразно отменить ограничения, установленные вышеупомянутым постановлением», — сказал на заседании кабинета министров глава МВД Владислав Кондратович.

Если ситуация с контрабандными шарами, прибывающими из соседней республики, вновь ухудшится, правительство оставило за собой право вновь закрыть погранпереходы.

Накануне премьер-министр Инга Ругинене заявила, что NSK рекомендует возобновить работу КПП, поскольку поток зондов сократился, а работа Вильнюсского аэропорта больше не нарушалась. По ее словам, подготовка к открытию границы займет один день.

После того как 17 ноября Польша открыла два КПП на границе с Белоруссией, на следующий день состоялись технические переговоры между литовскими и белорусскими пограничниками о возвращении в Литву грузовиков, застрявших в соседней стране, а также о проблемах контрабанды и мигрантов.

Командующий Службой охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас сообщил, что на встрече белорусская сторона выразила готовность к сотрудничеству. Литовские пограничники призвали белорусских коллег «прекратить контрабанду» и позволить выехать застрявшим в Белоруссии литовским грузовикам.

В ответ на действия Литвы Белоруссия перестала впускать и выпускать литовские фуры. В результате на границе застряло более тысячи грузовиков. В Минске после обвинений в контрабанде заявляли, что ей занимаются сами литовцы. Закрытие границы белорусский президент Александр Лукашенко называл «безумной аферой». «Даже для такой мелкой страны, как Литва, это мелко», — говорил Лукашенко.