Политика
Лукашенко назвал условие извинений перед Литвой за метеозонды

Александр Лукашенко принял участие в III Минской международной конференции по евразийской безопасности, 28 октября 2025 год
Александр Лукашенко принял участие в III Минской международной конференции по евразийской безопасности, 28 октября 2025 год (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов извиниться, если будет доказана его вина в инцидентах с метеозондами, которые нарушают воздушное пространство Литвы, передает телеграм-канал «Пул первого».

Лукашенко отметил, что Белоруссия готова нести ответственность, если ее причастность к запуску метеозондов будет подтверждена. «Если мы будем убеждены в том, что мы виноваты, мы извинимся, это точно», — сказал президент республики.

Литва планирует закрыть границу с Белоруссией из-за аэростатов
Политика
Фото:ЕРА / ТАСС

Заявление Лукашенко последовало за решением правительства Литвы обсудить 29 октября закрытие границы с Белоруссией на неопределенный срок, о чем заявила премьер-министр Инга Ругинене. По ее словам, эти меры — ответ на регулярные запуски метеозондов с территории Белоруссии, которые нарушают работу аэропортов. За последнюю неделю воздушное пространство Литвы нарушалось трижды, что затронуло 95 рейсов и почти 14 тыс. пассажиров.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Антонина Сергеева
Литва Александр Лукашенко закрытие границы
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
