В Белорусии назвали число застрявших литовских грузовиков

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Грузовые автомобили из Литвы застряли в республике после закрытия Литвой границы с Белоруссией, сообщает белорусский таможенный комитет.

Машины размещены на специальных стоянках. На таких стоянках уже разместили 800 автомобилей. В пропускном пункте «Берестовица» 350 машин, 160 в «Бенякони», в пункте «Котловка» разместили 220 машин и еще 70 в пропускном пункте «Каменный Лог».

В сообщении ведомства говорится, что до возобновления литовской стороной «нормального движения» через пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальничинкай», перемещение грузовиков, зарегистрированных в Литве, осуществляться не будет. Такое решение белорусская сторона объяснила необходимостью «обеспечения безопасности на подъездах к границе».

Накануне, 10 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о возможной конфискации застрявших фур.

29 октября 2025 года Литва закрыла границу с Белоруссией из-за случаев контрабанды сигарет с помощью воздушных шаров. Белорусские власти в ответ на это установили ограничения на проезд литовских грузовых фур до 31 декабря 2027 года.