В Белорусии назвали число застрявших литовских грузовиков
Грузовые автомобили из Литвы застряли в республике после закрытия Литвой границы с Белоруссией, сообщает белорусский таможенный комитет.
Машины размещены на специальных стоянках. На таких стоянках уже разместили 800 автомобилей. В пропускном пункте «Берестовица» 350 машин, 160 в «Бенякони», в пункте «Котловка» разместили 220 машин и еще 70 в пропускном пункте «Каменный Лог».
В сообщении ведомства говорится, что до возобновления литовской стороной «нормального движения» через пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальничинкай», перемещение грузовиков, зарегистрированных в Литве, осуществляться не будет. Такое решение белорусская сторона объяснила необходимостью «обеспечения безопасности на подъездах к границе».
Накануне, 10 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о возможной конфискации застрявших фур.
29 октября 2025 года Литва закрыла границу с Белоруссией из-за случаев контрабанды сигарет с помощью воздушных шаров. Белорусские власти в ответ на это установили ограничения на проезд литовских грузовых фур до 31 декабря 2027 года.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО
ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом
Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины
Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник
Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях
Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой