Литва на месяц полностью закрыла границу с Белоруссией

Фото: Karolis Kavolelis / Shutterstock
Правительство Литвы в среду, 29 октября, приняло решение на месяц закрыть границу с Белоруссией, сделав при этом исключения для части путешествующих, сообщает литовское агентство Baltic News Service.

«Считаем, что эти изменения должны стать сигналом для нашего не самого дружественного соседа, который не прикладывает усилий к решению проблемы», — заявил на заседании правительства министр внутренних дел Владислав Кондратович.

По решению кабинета полностью закрывается пограничный пункт Шальчининкай–Бенякони. Перемещение через пункт Медининкай–Каменный Лог ограничивается.

Запрет на пересечение этого пункта не распространяется на дипломатов, дипломатическую почту, лиц с упрощенными транзитными документами, граждан Литвы и их семей, возвращающихся в страну. Также разрешен въезд гражданам стран ЕС, ЕЭЗ, НАТО и их семьям, иностранцам с видом на жительство в Литве, а также лицам с гуманитарными визами.

«Сегодня Литва сталкивается с гибридной атакой, вещи нужно называть своими именами», — сказала премьер-министр Инга Ругиниене. 

Решение будет действовать до 30 ноября, затем кабинет рассмотрит вопрос о продлении закрытия.

Ранее на границе Литвы и Белоруссии работало несколько автомобильных пунктов пропуска, однако к октябрю 2025 года открытыми оставались только два — Шальчининкай и Медининкай.

Материал дополняется

