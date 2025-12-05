Мерц отложил поездку ради встречи с премьером Бельгии по активам России
Канцлер Германии Фридрих Мерц в ближайшее время поедет в Бельгию вместо Норвегии, с целью провести встречу с премьером страны по вопросу российских активов. Об этом сообщил сам политик на пресс-конференции в Берлине по итогам консультаций с премьер-министрами немецких федеральных земель.
О том, что Мерц отложил свой запланированный визит в Норвегию, ранее сообщил представитель правительства Германии. За ужином канцлер в частном порядке обсудит вопрос о российских активах с премьером Бельгии Бартом де Вевером и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
«Я хочу убедить его (де Вевера. — РБК), что предлагаемый нами путь — правильный. И если мы пойдем по этому пути, то пойдем ради того, чтобы помочь Украине», — сказал Мерц, говоря о бельгийском премьере и заблокированных российских активах.
Мерц подчеркнул, что серьезно относится к обеспокоенности бельгийского правительства.
«Эти вопросы важны, нам нужно их обсудить, и я постараюсь их решить», — сказал он.
Де Вевер, в свою очередь, сообщил, что надеется провести «плодотворную дискуссию» с Мерцем 5 декабря по плану ЕС по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины.
«Надеюсь, это будет плодотворная беседа, и мы найдем решение, которое сможем представить Европе в течение следующих двух недель», — заявил он.
Вместе с тем премьер подчеркнул, что его не заставят поддержать какой-либо план.
«Я по-прежнему могу определять свою собственную позицию, даже если есть крупные, сильные соседи, которых я очень люблю и которых очень уважаю в политическом плане, и которые могут попросить меня [сделать] что-то по-другому. У меня есть только одна обязанность: это интересы бельгийских налогоплательщиков», — сказал он.
Накануне коллегия Еврокомиссии одобрила два варианта финансирования Украины, включая «репарационный кредит», который предполагается обеспечить российскими активами. Это решение не требует согласия всех членов ЕС и будет утверждено «квалифицированным большинством голосов». Один из вариантов должен одобрить в декабре Совет ЕС.
Politico раскрыло детали этого документа ЕК. В нем предлагается предоставить Украине кредит в размере €165 млрд за счет замороженных российских активов. Средства будут включать €25 млрд российских активов, замороженных на счетах частных банков стран евроблока, а также €140 млрд из бельгийского депозитария Euroclear.
Материал дополняется
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили