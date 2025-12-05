Мерц отложил поездку ради встречи с премьером Бельгии по активам России

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ближайшее время поедет в Бельгию вместо Норвегии, с целью провести встречу с премьером страны по вопросу российских активов. Об этом сообщил сам политик на пресс-конференции в Берлине по итогам консультаций с премьер-министрами немецких федеральных земель.

О том, что Мерц отложил свой запланированный визит в Норвегию, ранее сообщил представитель правительства Германии. За ужином канцлер в частном порядке обсудит вопрос о российских активах с премьером Бельгии Бартом де Вевером и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Я хочу убедить его (де Вевера. — РБК), что предлагаемый нами путь — правильный. И если мы пойдем по этому пути, то пойдем ради того, чтобы помочь Украине», — сказал Мерц, говоря о бельгийском премьере и заблокированных российских активах.

Мерц подчеркнул, что серьезно относится к обеспокоенности бельгийского правительства.

«Эти вопросы важны, нам нужно их обсудить, и я постараюсь их решить», — сказал он.

Де Вевер, в свою очередь, сообщил, что надеется провести «плодотворную дискуссию» с Мерцем 5 декабря по плану ЕС по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины.

«Надеюсь, это будет плодотворная беседа, и мы найдем решение, которое сможем представить Европе в течение следующих двух недель», — заявил он.

Вместе с тем премьер подчеркнул, что его не заставят поддержать какой-либо план.

«Я по-прежнему могу определять свою собственную позицию, даже если есть крупные, сильные соседи, которых я очень люблю и которых очень уважаю в политическом плане, и которые могут попросить меня [сделать] что-то по-другому. У меня есть только одна обязанность: это интересы бельгийских налогоплательщиков», — сказал он.

Накануне коллегия Еврокомиссии одобрила два варианта финансирования Украины, включая «репарационный кредит», который предполагается обеспечить российскими активами. Это решение не требует согласия всех членов ЕС и будет утверждено «квалифицированным большинством голосов». Один из вариантов должен одобрить в декабре Совет ЕС.

Politico раскрыло детали этого документа ЕК. В нем предлагается предоставить Украине кредит в размере €165 млрд за счет замороженных российских активов. Средства будут включать €25 млрд российских активов, замороженных на счетах частных банков стран евроблока, а также €140 млрд из бельгийского депозитария Euroclear.

