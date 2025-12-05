 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Мерц отложил поездку ради встречи с премьером Бельгии по активам России

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ближайшее время поедет в Бельгию вместо Норвегии, с целью провести встречу с премьером страны по вопросу российских активов. Об этом сообщил сам политик на пресс-конференции в Берлине по итогам консультаций с премьер-министрами немецких федеральных земель.

О том, что Мерц отложил свой запланированный визит в Норвегию, ранее сообщил представитель правительства Германии. За ужином канцлер в частном порядке обсудит вопрос о российских активах с премьером Бельгии Бартом де Вевером и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Я хочу убедить его (де Вевера. — РБК), что предлагаемый нами путь — правильный. И если мы пойдем по этому пути, то пойдем ради того, чтобы помочь Украине», — сказал Мерц, говоря о бельгийском премьере и заблокированных российских активах.

Мерц подчеркнул, что серьезно относится к обеспокоенности бельгийского правительства.

«Эти вопросы важны, нам нужно их обсудить, и я постараюсь их решить», — сказал он.

Мерц заявил, что Россия не сможет победить за счет Европы
Политика
Фридрих Мерц (в центре)

Де Вевер, в свою очередь, сообщил, что надеется провести «плодотворную дискуссию» с Мерцем 5 декабря по плану ЕС по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины.

«Надеюсь, это будет плодотворная беседа, и мы найдем решение, которое сможем представить Европе в течение следующих двух недель», — заявил он.

Вместе с тем премьер подчеркнул, что его не заставят поддержать какой-либо план.

«Я по-прежнему могу определять свою собственную позицию, даже если есть крупные, сильные соседи, которых я очень люблю и которых очень уважаю в политическом плане, и которые могут попросить меня [сделать] что-то по-другому. У меня есть только одна обязанность: это интересы бельгийских налогоплательщиков», — сказал он.

Накануне коллегия Еврокомиссии одобрила два варианта финансирования Украины, включая «репарационный кредит», который предполагается обеспечить российскими активами. Это решение не требует согласия всех членов ЕС и будет утверждено «квалифицированным большинством голосов». Один из вариантов должен одобрить в декабре Совет ЕС.

Politico раскрыло детали этого документа ЕК. В нем предлагается предоставить Украине кредит в размере €165 млрд за счет замороженных российских активов. Средства будут включать €25 млрд российских активов, замороженных на счетах частных банков стран евроблока, а также €140 млрд из бельгийского депозитария Euroclear.

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Германия Фридрих Мерц Бельгия
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Материалы по теме
Мерц заявил, что Россия не сможет победить за счет Европы
Политика
Мерц выдвинул новое предложение по мирному плану США по Украине
Политика
МВФ напомнил о международном праве в отношении российских активов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 00:00 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 00:00
Силы ПВО уничтожили 44 дрона над регионами России за три часа Политика, 00:27
Путин пошутил о пятичасовой встрече с Уиткоффом и Кушнером в Кремле Политика, 00:21
Мерц отложил поездку ради встречи с премьером Бельгии по активам России Политика, 00:20
В России дали пожизненное командиру ВСУ за приказ сбить Ил-76 с пленными Политика, 00:15
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Путин и Моди проведут переговоры в Индии Политика, 00:03
Кто завершит год первым. Что важно знать о последнем туре РПЛ в 2025-м Спорт, 00:02
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Замедление YouTube обрушило траты рекламщиков на него в России на третьПодписка на РБК, 00:01
BZ сообщил о попытке Каллас дистанцироваться от дела Могерини Политика, 04 дек, 23:54
Аэропорт Саратова приостановил полеты Политика, 04 дек, 23:41
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 04 дек, 23:30
Моди подарил Путину «Бхагавадгиту» на русском языке Политика, 04 дек, 23:28
Четыре европейские страны бойкотировали «Евровидение» из-за Израиля Политика, 04 дек, 23:12
Путин заявил о влиянии на молодежь через Telegram и другие мессенджеры Политика, 04 дек, 23:02