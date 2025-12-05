Ушаков раскрыл, сколько часов Путин и Моди говорили тет-а-тет
Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди наедине 4 декабря продлилась более 2,5 часов, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, передает ТАСС.
«Насколько я слышал, где-то более двух с половиной часов [шли переговоры Путина и Моди]. Я не знаю, что обсуждали, беседа носила характер тет-а-тет, и у нас еще не было контакта с нашим президентом, чтобы он мог нас оповестить, о чем они беседовали», — сказал Ушаков.
Путин прибыл в Индию днем 4 декабря по приглашению Моди. Визит (первый за четыре года) должен продлиться два дня. 4 декабря политики провели неформальную встречу, 5 декабря пройдет основная часть переговоров.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее сообщил, что на встрече будет подписан «важный пакет документов». Он также рассказал, что Россия готова поделиться с Индией технологиями создания малых АЭС.
По данным источников Bloomberg, Индия планирует начать обсуждение закупок российских истребителей и систем противоракетной обороны.
