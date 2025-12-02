В ходе визита Путина в Индию будет подписан важный пакет документов
Во время визита президента России Владимира Путина в Индию стороны планируют подписать важный пакет документов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Послезавтра будет готов к подписанию важный пакет документов в ходе визита», — сказал Песков на брифинге для индийских СМИ.
Визит состоится 4–5 декабря, Путин посетит с государственным визитом Индию по приглашению премьер-министра Нарендры Моди.
Материал дополняется
