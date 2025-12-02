 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В ходе визита Путина в Индию будет подписан важный пакет документов

Нарендра Моди и Владимир Путин
Нарендра Моди и Владимир Путин (Фото: Vladimir Smirnov / Sputnik / Reuters)

Во время визита президента России Владимира Путина в Индию стороны планируют подписать важный пакет документов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Послезавтра будет готов к подписанию важный пакет документов в ходе визита», — сказал Песков на брифинге для индийских СМИ.

Визит состоится 4–5 декабря, Путин посетит с государственным визитом Индию по приглашению премьер-министра Нарендры Моди.

Материал дополняется

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 11:47 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 11:47
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Кремль заявил о планах защитить отношения России и Индии от вмешательства Политика, 12:25
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Что такое право совместной собственности на жилье. Разъяснения Росреестра Недвижимость, 12:17
Песков назвал время встречи Путина с Уиткоффом в Москве Политика, 12:08
Краснов предостерег судей от решений в угоду властям и корпорациям Политика, 12:07
Сотрудники Instagram вернутся в офис на пять дней в неделю Технологии и медиа, 12:06
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
The Athletic узнал, что УЕФА обсуждает возможное отстранение Израиля Спорт, 12:05
ФНС может посчитать продажу в соцсетях бизнесом. Как избежать штрафовПодписка на РБК, 12:05
В Черном море БПЛА атаковал российский танкер с подсолнечным маслом Политика, 12:04
Большунов обвинил Бакурова в симуляции и журналистов в «цирке с камерами» Спорт, 12:04
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 12:04
Белый дом анонсировал заявление Трампа Политика, 12:01
От льгот «для галочки» к заботе: как меняется подход к бенефитам РБК Компании, 12:00